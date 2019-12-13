Рада знизила штрафи за порушення норм працевлаштування
За прийняття законопроєкту №1233 в цілому проголосували 267 депутатів при мінімально необхідних 226, передає LB.ua.
Нелегальне наймання працівника вперше накладе штраф в розмірі 10 мінімальних зарплат замість 30 (41,7 тис гривень замість 125 тис. гривень), а в разі повторного порушення протягом двох років вводиться штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат (125 тис. гривень).
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці зазнає штраф в розмірі 2 мінімальних зарплат замість нинішніх 10 (з 41,7 тис. гривень до 8,5 тис. гривень), а за недотримання гарантій, пов'язаних з військовою і альтернативною службою, мобілізацією - в розмірі 4 мінімальних зарплат (16,7 тис. гривень).
Також зменшується штраф з 10 мінімальних зарплат до 2 за недотримання гарантій і пільг військових, а також зменшується штраф за недопуск перевірки з 100 мінімальних зарплат до 16 (з 417 тис. гривень до 66,8 тис. гривень).
Порушення інших положень закону про працевлаштування вперше спричинить за собою штраф (4,2 тис. гривень), а повторне порушення протягом року з винесення письмового попередження тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2 мінімальних заробітних плат за кожне - 8,3 тис.
Положення закону застосовуються і до державної служби.
У разі оплати половини штрафу в перебігу 10 банківських днів він вважається оплаченим, а в разі виконання приписів органів влади штрафи застосовуватися не будуть.
Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила закон, яким уповноважила Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства здійснювати політику у сфері зайнятості населення.
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