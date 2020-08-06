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Raiffeisen Bank переносить розробку інтернет-банкінгу в Україну - ЗМІ

ІТ-персонал RBI був поінформований про перенесення цих робіт в Україну 25 травня
Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International AG (RBI), яка має мережу дочірніх банківських установ у 13 країнах Центральної та Східної Європи, переносить розробку свого сервісу цифрового банкінгу в Україну.
Raiffeisen Bank переносить розробку інтернет-банкінгу в Україну - ЗМІ Фото: Райффайзен Банк Аваль

Про це повідомляє австрійська газета Der Standard, пише "Укрінформ".

"Розробники програмного забезпечення (ІТ було поділено на 30 невеликих, гнучких груп) вже певний час працюють над відповідними додатками під загальною назвою Digital Banking Engine. Команда у Відні включала 45 осіб, 33 з яких є, за словами речниці RBI, внутрішніми працівниками, решта - зовнішніми. Однак наприкінці травня проєкт був перенесений в Україну", - йдеться у статті під заголовком "ІТ-робота: Raiffeisen Bank переносить цифровий банкінг в Україну".

Зазначається, що ІТ-персонал RBI був поінформований про перенесення цих робіт в Україну 25 травня. З огляду на це співробітники ІТ-відділу у Відні тепер побоюються втратити роботу. У банківській групі, утім, запевнили, що мають намір зберегти "внутрішніх" працівників та залучити їх до інших проєктів, а також потурбуються про "зовнішніх".

Як пише газета, розробку "двигуна цифрового банкінгу" доручено українському стартапу Edenlab, який має потужну ІТ-команду та "спритно" працює.

Автор публікації Рената Грабер поцікавилася, чому цей проєкт перебазовується саме в Україну, адже RBI має дочірні банки ще у 12 країнах. При цьому вона нагадала, що членом правління RBI, відповідальним за сферу роздрібного банківського бізнесу, є українець Андрій Степаненко.

У пресслужбі RBI пояснили, що в Україні є висококваліфікована команда, і проєкт "перебуватиме у 100-відсотковій дочці RBI". Водночас речниця австрійської банківської групи не стала коментувати, чи купує RBI українську Edenlab.

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08 06 2020 11:32
ТЕГИ: онлайн, банк
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