Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за Писарука

Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за свого голову правління Олександра Писарука, підозрюваного у справі про розкрадання 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, виданого Нацбанком VAB Банку.

Відповідне повідомлення було опубліковано пресслужбою банку після призначення Вищим антикорупційним судом України заставної суми. Зазначають, що банк готовий виконати всі необхідні дії з внесення застави, передає LB.ua.

"Олександр Писарук буде і надалі працювати на посаді голови правління Райффайзен Банку Аваль. Ми переконані, що всі підозри про неправомірні дії будуть зняті з пана Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався найвищих професійних й етичних стандартів, працюючи і в Райффайзен Банку Аваль, і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях", - повідомив голова Наглядової ради Райффайзен Банку Мартін Грюлль.

Нагадаємо, 15 листопада Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука й установив йому заставу 5 млн гривень.

Писарук працював заступником голови НБУ з липня 2014 року до кінця грудня 2015 року, після чого зайняв посаду старшого експерта з фінансового сектору в Міжнародному валютному фонді. Восени 2019 року він очолив правління Райффайзен Банку Аваль.

Нагадаємо, що вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука і встановив йому заставу в розмірі 5 млн гривень.