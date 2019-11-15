Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за Писарука
Відповідне повідомлення було опубліковано пресслужбою банку після призначення Вищим антикорупційним судом України заставної суми. Зазначають, що банк готовий виконати всі необхідні дії з внесення застави, передає LB.ua.
"Олександр Писарук буде і надалі працювати на посаді голови правління Райффайзен Банку Аваль. Ми переконані, що всі підозри про неправомірні дії будуть зняті з пана Писарука найближчим часом і що він завжди дотримувався найвищих професійних й етичних стандартів, працюючи і в Райффайзен Банку Аваль, і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях", - повідомив голова Наглядової ради Райффайзен Банку Мартін Грюлль.
Нагадаємо, 15 листопада Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука й установив йому заставу 5 млн гривень.
Писарук працював заступником голови НБУ з липня 2014 року до кінця грудня 2015 року, після чого зайняв посаду старшого експерта з фінансового сектору в Міжнародному валютному фонді. Восени 2019 року він очолив правління Райффайзен Банку Аваль.
Нагадаємо, що вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука і встановив йому заставу в розмірі 5 млн гривень.
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