Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Разумков переписав бізнес на дружину

"Сенсації тут не буде"
Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що переписав свій бізнес на дружину.
Разумков переписав бізнес на дружину Фото:"Громадське"

"Переписав на дружину. Але можу говорити про це спокійно, бо вона і була одним з партнерів в нашому консалтинговому бізнесі, і сенсації тут не буде", - розповів Дмитро Разумков в інтерв'ю "НВ".

Разумков керував власним бізнес-проектом - консалтинговою компанією Ukrainian Consulting Group.

За даними аналітичної системи YouControl, Разумков дійсно більше не значиться в числі бенефіціарів власників в ТОВ "Українська політконсалтінговая група", зате там з'явилася його дружина Юлія Чайка. Крім того, в 2019 році Разумков вийшов з числа учасників ТОВ "Інтерінвест XXI століття".

Нагадаємо, що нові депутати не зобов'язані подавати декларації про доходи до весни 2020 року, так як були обрані на дострокових виборах.

У той же час депутати VIII скликання зобов'язані подати ще дві декларації - декларацію перед звільненням і декларацію за 2019 рік.

Відзначимо, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання запропонує Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2019 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.