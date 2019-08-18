Разумков переписав бізнес на дружину
"Переписав на дружину. Але можу говорити про це спокійно, бо вона і була одним з партнерів в нашому консалтинговому бізнесі, і сенсації тут не буде", - розповів Дмитро Разумков в інтерв'ю "НВ".
Разумков керував власним бізнес-проектом - консалтинговою компанією Ukrainian Consulting Group.
За даними аналітичної системи YouControl, Разумков дійсно більше не значиться в числі бенефіціарів власників в ТОВ "Українська політконсалтінговая група", зате там з'явилася його дружина Юлія Чайка. Крім того, в 2019 році Разумков вийшов з числа учасників ТОВ "Інтерінвест XXI століття".
Нагадаємо, що нові депутати не зобов'язані подавати декларації про доходи до весни 2020 року, так як були обрані на дострокових виборах.
У той же час депутати VIII скликання зобов'язані подати ще дві декларації - декларацію перед звільненням і декларацію за 2019 рік.
Відзначимо, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання запропонує Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради України.
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