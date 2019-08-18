Разумков переписав бізнес на дружину

"Сенсації тут не буде"

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що переписав свій бізнес на дружину.

"Переписав на дружину. Але можу говорити про це спокійно, бо вона і була одним з партнерів в нашому консалтинговому бізнесі, і сенсації тут не буде", - розповів Дмитро Разумков в інтерв'ю "НВ".

Разумков керував власним бізнес-проектом - консалтинговою компанією Ukrainian Consulting Group.

За даними аналітичної системи YouControl, Разумков дійсно більше не значиться в числі бенефіціарів власників в ТОВ "Українська політконсалтінговая група", зате там з'явилася його дружина Юлія Чайка. Крім того, в 2019 році Разумков вийшов з числа учасників ТОВ "Інтерінвест XXI століття".

Нагадаємо, що нові депутати не зобов'язані подавати декларації про доходи до весни 2020 року, так як були обрані на дострокових виборах.

У той же час депутати VIII скликання зобов'язані подати ще дві декларації - декларацію перед звільненням і декларацію за 2019 рік.

Відзначимо, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання запропонує Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради України.