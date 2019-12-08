РНБО ігнорує прохання МОЗ провести засідання з питань вакцинації населення, - Супрун

"Першими листами новому президенту Володимиру Зеленському і секретарю РНБО Олександру Данилюку були заклики скликати засідання РНБО на цю тему"

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що нове керівництво Ради національної безпеки та оборони ігнорує її звернення оперативно провести засідання щодо питання вакцинації населення.

За словами Супрун, першою її ініціативою після приходу в Міністерство охорони здоров'я України було звернення до РНБО із закликом скликання засідання щодо питання вакцинації населення, проте "ні публічні, ні офіційні звернення не допомогли", інформує "Громадське".

"Першими листами новому президенту Володимиру Зеленському і секретарю РНБО Олександру Данилюку були заклики скликати засідання РНБО на цю тему. До цього часу ми не отримали відповіді та визначеної дати засідання", - заявила вона, додавши, що попередня адміністрація також не відреагувала на її прохання скликати РНБО.

На переконання очільниці МОЗ, колективний імунітет та вакцинація населення є не менш важливими, ніж забезпечення військовослужбовців зброєю чи впровадження стандартів НАТО, і лише РНБО може зробити вакцинацію пріоритетною на національному рівні.

Вона наголосила, що останні дані говорять про зниження рівня вакцинації та ріст захворюваності кір, гемофільну інфекцію, кашлюк, дифтерію, правець та гострий та хронічний гепатит В.

"Ситуація потребує оперативного втручання. Наразі ми маємо ще трохи часу, щоб запланувати необхідні заходи і почати їхню реалізацію. Адже осінньо-зимовий період - час підвищення кількості випадків інфекційних захворювань", - зазначила Супрун.

Очільниця МОЗ додала, що нова влада повинна вирішити проблему зі щепленнями, якщо здоров’я українців є пріоритетним питанням.

"Зробимо їх разом" може стати прекрасним гаслом щодо щеплень, а не лише передвиборчою обіцянкою", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо, очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун зробила щеплення проти правця та дифтерії в київській міській лікарні й цим розпочала разом з гендиректором Центру громадського здоров’я Володимиром Курпітою та письменником Сергієм Жаданом кампанію з вакцинації.