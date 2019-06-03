РНБО сьогодні розгляне реформування "Укроборонпрому"

Засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене реформуванню ДК "Укроборонпром” відбудеться 6 березня о 16.00.

"Доповідь Президента України Петра Порошенка транслюватиметься в прямому ефірі, решта засідання відбуватиметься в закритому режимі", - повідомили в прес-службі, інформує "Укрінформ".

Нагадаємо, засідання РНБО відбудеться на виконання доручення Президента Петра Порошенка, яке він дав під час поїздки до Миколаєва. "Ми вже давно планували провести засідання РНБО з питанням на порядку денному про реформування "Укроборонпрому" і посилення прозорості його діяльності, розширення урядового, парламентського і громадського контролю над діяльністю оборонного сектору", – сказав Порошенко, доручивши призначити розгляд питання на 6 березня.

Раніше Президент Петро Порошенко, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.