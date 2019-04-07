Roshen запустила нове виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі
На упаковці вказано, що продукція вироблена бісквітним комплексом Roshen, розташованому по вул. Привокзальній міста Борисполя, інформують у LIGA.net.
"Офіційно про запуск фабрики в Roshen не повідомляли", - йдеться у повідомленні.
Фото: Марія Бровінська, LIGA.NET
На запит видання у Roshen відповіли, що зараз підприємство на етапі запуску виробництва, перша партія товару з нових потужностей надійшла в продаж кілька місяців тому.
"Зараз на фабриці працює понад 100 осіб. Протягом двох років планується збільшення штату до 500 співробітників. При виході комплексу на повну потужність загальна чисельність співробітників повинна досягти 1 100 осіб", - заявил в компанії.
Зазначається, що на бісквітному комплексі в Борисполі працює дві лінії: лінія по виробництву крекеру Hi Day потужністю близько 1 т печива на годину та лінія, на якій виробляють печиво "Есмеральда" з новим смаком і печиво Karolina.
Вихід фабрики на повну потужність запланована до кінця 2020 року.
У прес-службі корпорації заявили, що продукцію з Бориспільського бісквітного комплексу будуть поставлятис в усі країни, де присутня Roshen.
Нагадаємо, суд зобов'язав Кабмін визнати і зареєструвати за Roshen право інтелектуальної власності на товарний знак по заявці №201710458 від 13 травня 2017 року, яким є червоний колір в упаковці кондитерських виробів.
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