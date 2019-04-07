Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Roshen запустила нове виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі

Кондитерська корпорація Roshen, яка контролюється колишнім президентом та лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком, запустила виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі
Про це свідчить інофрмація на упаковці продукції Roshen, яка продається у фірмовій мережі
Roshen запустила нове виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі Фото: ТАСС

На упаковці вказано, що продукція вироблена бісквітним комплексом Roshen, розташованому по вул. Привокзальній міста Борисполя, інформують у LIGA.net.

"Офіційно про запуск фабрики в Roshen не повідомляли", - йдеться у повідомленні.

Фото: Марія Бровінська, LIGA.NET

На запит видання у Roshen відповіли, що зараз підприємство на етапі запуску виробництва, перша партія товару з нових потужностей надійшла в продаж кілька місяців тому.

"Зараз на фабриці працює понад 100 осіб. Протягом двох років планується збільшення штату до 500 співробітників. При виході комплексу на повну потужність загальна чисельність співробітників повинна досягти 1 100 осіб", - заявил в компанії.

Зазначається, що на бісквітному комплексі в Борисполі працює дві лінії: лінія по виробництву крекеру Hi Day потужністю близько 1 т печива на годину та лінія, на якій виробляють печиво "Есмеральда" з новим смаком і печиво Karolina.

Вихід фабрики на повну потужність запланована до кінця 2020 року.

У прес-службі корпорації заявили, що продукцію з Бориспільського бісквітного комплексу будуть поставлятис в усі країни, де присутня Roshen.

Нагадаємо, суд зобов'язав Кабмін визнати і зареєструвати за Roshen право інтелектуальної власності на товарний знак по заявці №201710458 від 13 травня 2017 року, яким є червоний колір в упаковці кондитерських виробів.

Читайте також: У "Нафтогазі" вважають, що з 2020 року транзит газу через Україну припиниться

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2019 17:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.