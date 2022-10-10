Росія готовилася до масованої атаки на українську інфраструктуру з початку місяця - ГУР

Ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі, росіяни планували ще з початку жовтня.

Ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі, росіяни планували ще з початку жовтня. Про це повідомило головне управління розвідки України.

"За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня", - повідомив ГУР. Воно додає, що до військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.

"8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101. На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр", - зазначає Головне управління розвідки додає, що .

Головне управління розвідки повідомляє, що основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

Нагадаємо, сьогодні звучали припущення, що путін мститься за підрив Керченського мосту. Натомість, iPress розглянув версію, що це міг бути теракт росії з метою розв'язати собі руки для "боротьби з тероризмом".