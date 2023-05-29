росія намагається замаскувати Кримський міст задимленням – британська розвідка
Про це пише міністерство оборони Британії у Twitter.
"російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на чому робиться сильний акцент. Проте на практиці російське маскування було загалом неефективним у війні проти України, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну на низькому рівні", - пише британське МО.
Навчання включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст. Завісу створювали димогенераторами ТДА-3 військові 28-ї бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту росії.
Днями Центр національного спротиву заявив, що росіяни почали вивозити секретні документи з Криму.