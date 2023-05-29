росія намагається замаскувати Кримський міст задимленням – британська розвідка

Британська розвідка звернула увагу, що 24 травня росія провела навчання з безпеки навколо Кримського мосту в тимчасово окупованій Керчі.

Про це пише міністерство оборони Британії у Twitter.

"російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на чому робиться сильний акцент. Проте на практиці російське маскування було загалом неефективним у війні проти України, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну на низькому рівні", - пише британське МО.

Навчання включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст. Завісу створювали димогенераторами ТДА-3 військові 28-ї бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту росії.