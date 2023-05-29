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росія намагається замаскувати Кримський міст задимленням – британська розвідка

29 травня 2023, 11:07
росія намагається замаскувати Кримський міст задимленням – британська розвідка
Фото: most.life
Британська розвідка звернула увагу, що 24 травня росія провела навчання з безпеки навколо Кримського мосту в тимчасово окупованій Керчі.

Про це пише міністерство оборони Британії у Twitter

"російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на чому робиться сильний акцент. Проте на практиці російське маскування було загалом неефективним у війні проти України, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну на низькому рівні", - пише британське МО.

Навчання включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст. Завісу створювали димогенераторами ТДА-3 військові 28-ї бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту росії.

Днями Центр національного спротиву заявив, що росіяни почали вивозити секретні документи з Криму.

 

британська розвідкакримський міст

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