росія не буде допущена до Євро-2024 – президент Української асоціації футболу
Збірна росії змушена буде пропустити футбольний чемпіонат Європи 2024 року.
Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
Очільник УАФ відреагував на спроби російського футбольного союзу домогтися дискваліфікації головного тренера збірної України. Раніше функціонери держави-агресора звинуватили Олександра Петракова в "дискримінації росіян" через його патріотичну позицію.
Павелко назвав скаргу рфс "істерикою", що не вартує ані найменшої уваги. За його словами, УЄФА розглянув запит росіян і оголосив асоціації попередження і незначний штраф. Окрім того, функціонер поділився поганими для росії новинами.
"Водночас росіянам просто немає до чого готуватися. Як і вимагалось, рф не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання!" – написав Павелко.
Саме на другу неділю жовтня заплановане жеребкування кваліфікації до Євро-2024. УЄФА розподілить європейські збірні в 10 відбіркових груп. На чемпіонат Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
Раніше iPress повідомляв, що Українська асоціація футболу звернулась до УЄФА та ФІФА не допускати збірну рф до жеребкування Євро-2024.
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