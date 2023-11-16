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росія не "перечекає" війну, Україна матиме підтримку – Камерон

16 листопада 2023, 15:09
росія не
Джерело: twitter.com/ZelenskyyUa
Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час свого візиту до Києва заявив, що підтримка України в розв'язаній росією війни зберігатиметься.

Про це йдеться на сайті уряду Британії. 

Владі рф не вдасться "перечекати" війну в Україні і марно сподіватися, що на Заході втратять інтерес до іншої держави. 

"росія вважає, що вона може перечекати цю війну, і що Захід врешті-решт зосередить свою увагу на чомусь іншому. Це є дуже далеким від істини. У моїх перших переговорах з президентом Зеленським у моїй новій ролі я чітко дав зрозуміти, що Велика Британія та наші партнери підтримуватимуть Україну та її народ стільки часу, скільки їм буде потрібно для досягнення перемоги", - сказав глава британського МЗС.

Він нагадав, що Україні за останні три місяці вдалось відтіснити росію в Чорному морі і відкрити важливі морські торговельні шляхи для економіки та світових поставок продовольства.

Камерон обговорив прагнення вступу України до НАТО з віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, а з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем провели бесіду про плани з відновлення і реконструкції України.

Міністр британського МЗС відвідав інноваційно-технологічний хаб Unit City, де зустрівся з молодими підприємцями.

Нагадаємо, що сьогодні новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон свій перший робочий візит на новій посаді здійснив в Україну.

 

МЗС БританіїКамерон

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