росія використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти невдоволення в Україні – ISW
Про це йдеться в ISW.
Військові аналітики цитують слова голови Комітету з оборони Державної думи росії Андрія Картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін.
Також заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв звинуватив українську "внутрішньополітичну боротьбу" у причетності до катастрофи.
Крім того, міністр закордонних справ рф Сергій Лавров, який наразі перебуває у Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН, закликав до термінового скликання засідання РБ ООН, присвяченого цій авіакатастрофі, та звинуватив Україну у тероризмі.
Проте її не підтримали.
"Такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на ослаблення України всередині країни", - додали аналітики інституту.
Вчора стало відомо, що на вчора було заплановано обмін, але після падіння ІЛ-76 жодних процесів не відбулось.
Раніше стало відомо, що у Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76.