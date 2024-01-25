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росія використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти невдоволення в Україні – ISW

25 січня 2024, 08:32
росія використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти невдоволення в Україні – ISW
В російському інформаційному просторі використовують катастрофу Іл-76 того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову допомогу.

Про це йдеться в ISW.

Військові аналітики цитують слова голови Комітету з оборони Державної думи росії Андрія Картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. 

Також заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв звинуватив українську "внутрішньополітичну боротьбу" у причетності до катастрофи. 

Крім того, міністр закордонних справ рф Сергій Лавров, який наразі перебуває у Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН, закликав до термінового скликання засідання РБ ООН, присвяченого цій авіакатастрофі, та звинуватив Україну у тероризмі. 

Проте її не підтримали. 

"Такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на ослаблення України всередині країни", - додали аналітики інституту. 

Вчора стало відомо, що на вчора було заплановано обмін, але після падіння ІЛ-76 жодних процесів не відбулось. 

Раніше стало відомо, що у Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76.

 

пропагандаISWІл-76

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