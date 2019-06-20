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Російський "Сбербанк" відсудив донецьку кондитерську фабрику АВК за борги

Згідно з судовими матеріалами, заставна вартість донецької кондитерської фабрики становила 45,6 млн грн
Господарський суд Донецької області частково задовольнив позов російського "Сбербанку" у справі №905/21/17 і стягнув за борги у 56 мільйонів доларів Кондитерську фабрику "АВК", розташовану в окупованому Донецьку.
Російський "Сбербанк" відсудив донецьку кондитерську фабрику АВК за борги Сбербанк Росії в Маріуполі. Фото: 0629.com.ua

Як зазначається у судовому рішенні, стягнення майна відбудеться через торги, повідомляє "Економічна правда".

Згідно з судовими матеріалами, заставна вартість донецької кондитерської фабрики (за договором про відкриття кредитної лінії №04-В/09/22/ЮО від 15.10.2009) становила 45,6 млн грн.

Нагадаємо, що у рамках цього ж кредитного договору в січні 2018 року Госпсуд Закарпатської області видав наказ про стягнення за борги перед Сбербанком також кондитерської фабрики "АВК" на Закарпатті.

А в січні 2019 року Господарський суд Києва відновив провадження про стягнення на предмет застави за позовом банку до Кондитерської фабрики АВК в Луганську.

Нагадаємо, "Промінвестбанк", який належить російській держкорпорації "Внєшекономбанк", відсудив у "Кондитерської фабрики А.В.К" завод у Дніпрі за борги за договором про відкриття кредитної лінії в 1,37 мільярда гривень.

Компанії АВК належать три заводи - в Дніпрі, Луганську та Донецьку (контроль над двома останніми компанія втратила - ред). Загальна кількість співробітників - 3,5 тис осіб.

До 2014 року 70% доходів АВК припадало на російський ринок, на ньому група займала 6% ринку шоколадної продукції. Після введення Росією ембарго в тому ж році цей ринок був повністю втрачений.

Додамо, що Донецька залізниця має сплатити $68 млн російському банку.

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20 06 2019 12:50
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