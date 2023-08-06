Росморрічфлот розповів про стан танкера після атаки дрона
Про це Федеральне агентство морського і річкового транспорту Росморрічфлот написало в Telegram-каналі.
"Судно перебуває на плаву, надходження води всередину аварійного судна немає, машвідділення задраєне, забруднення навколишнього середовища немає. Працюють водовідливні засоби. Екіпаж у порядку", - йдеться в дописі.
Вчора мали закінчили водолазне обстеження підводної частини танкера, результати якого ляжуть в основу плану робіт з усунення отриманих судном пошкоджень.
Самі роботи планується провести сьогодні після доставки всіх матеріалів, необхідних для ремонту пробоїни.Вчора стало відомо, що ЗСУ дроном атакували танкер поблизу Керченського мосту.