Росморрічфлот розповів про стан танкера після атаки дрона

В росморрічфлоті заявили, що танкер "SIG" після атаки України перебуває на плаву, забруднення навколишнього середовища немає.

Про це Федеральне агентство морського і річкового транспорту Росморрічфлот написало в Telegram-каналі.

"Судно перебуває на плаву, надходження води всередину аварійного судна немає, машвідділення задраєне, забруднення навколишнього середовища немає. Працюють водовідливні засоби. Екіпаж у порядку", - йдеться в дописі.

Вчора мали закінчили водолазне обстеження підводної частини танкера, результати якого ляжуть в основу плану робіт з усунення отриманих судном пошкоджень.

Самі роботи планується провести сьогодні після доставки всіх матеріалів, необхідних для ремонту пробоїни.