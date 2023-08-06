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Росморрічфлот розповів про стан танкера після атаки дрона

06 серпня 2023, 12:24
Росморрічфлот розповів про стан танкера після атаки дрона
CNN
В росморрічфлоті заявили, що танкер "SIG" після атаки України перебуває на плаву, забруднення навколишнього середовища немає.

Про це Федеральне агентство морського і річкового транспорту Росморрічфлот написало в Telegram-каналі

"Судно перебуває на плаву, надходження води всередину аварійного судна немає, машвідділення задраєне, забруднення навколишнього середовища немає. Працюють водовідливні засоби. Екіпаж у порядку", - йдеться в дописі. 

Вчора мали закінчили водолазне обстеження підводної частини танкера, результати якого ляжуть в основу плану робіт з усунення отриманих судном пошкоджень.

Самі роботи планується провести сьогодні після доставки всіх матеріалів, необхідних для ремонту пробоїни.

Вчора стало відомо, що ЗСУ дроном атакували танкер поблизу Керченського мосту.
Росморрічфлоттанкер

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