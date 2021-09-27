Ротань назвав склад футбольної "молодіжки" на матчі відбору Євро-2021 У фінальній частині Євро-2023 (U21) виступатимуть 16 команд - Румунія та Грузія (як господарі турніру) та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору

Свій черговий збір нинішнього року молодіжна збірна України з футболу розпочне 4 жовтня.

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Як повідомляє пресслужба УАФ, підопічні Руслана Ротаня готуватимуться до відбіркових матчів Євро-2023 (U21) проти Франції (8 жовтня, Брест) та Фарерських островів (12 жовтня, Запоріжжя), передає Укрінформ. Головний тренер нашої команди Руслан Ротань викликав для на збір 24-х футболістів. Склад молодіжної збірної України: воротарі - Руслан Нещерет ("Динамо", Київ), Кирило Фесюн ("Колос", Ковалівка), Анатолій Трубін ("Шахтар", Донецьк); захисники - Максим Таловєров ("Динамо", Чехія), Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (усі - "Динамо", Київ), Арсеній Батагов ("Дніпро-1"), Олександр Драмбаєв ("Маріуполь"), Олексій Сич ("Рух", Львів), Олег Горін ("Минай"), Валерій Дубко ("Чорноморець", Одеса); півзахисники - Володимир Бражко ("Динамо", Київ), Іван Желізко ("Валмієра", Латвія), Олександр Назаренко ("Дніпро-1"), Дмитро Криськів ("Металіст 1925", Харків), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва - "Чорноморець", Одеса), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі - "Шахтар", Донецьк), Вікентій Волошин ("Десна", Чернігів); нападники - Владислав Супряга ("Динамо", Київ), Богдан В'юнник ("Маріуполь"), Микола Кухаревич ("Левен", Бельгія). Резервний список: Микита Турбаєвський («Маріуполь»), Олександр Мельник ("Олександрія"), Ігор Снурніцин, Даниїл Алефіренко (обидва - "Зоря", Луганськ), Денис Кузик, Богдан Білошевський, Владислав Ванат (усі - "Чорноморець"), Остап Притула ("Рух", Львів), Данило Кравчук ("Ворскла", Полтава). Турнірна таблиця у групі H: Україна - 6 очок (після 2-х матчів), Франція - 4 (2), Фарерські острови - 4 (3), Вірменія - 2 (3), Сербія - 1 (2), Північна Македонія - 1 (2). У фінальній частині Євро-2023 (U21) виступатимуть 16 команд - Румунія та Грузія (як господарі турніру) та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, краща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, в якому гратимуть вісім володарів других місць). Читайте також: Україна посідає 27 місце у вересневому рейтингу ФІФА

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