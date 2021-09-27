Ротань назвав склад футбольної "молодіжки" на матчі відбору Євро-2021
Як повідомляє пресслужба УАФ, підопічні Руслана Ротаня готуватимуться до відбіркових матчів Євро-2023 (U21) проти Франції (8 жовтня, Брест) та Фарерських островів (12 жовтня, Запоріжжя), передає Укрінформ.
Головний тренер нашої команди Руслан Ротань викликав для на збір 24-х футболістів.
Склад молодіжної збірної України:
воротарі - Руслан Нещерет ("Динамо", Київ), Кирило Фесюн ("Колос", Ковалівка), Анатолій Трубін ("Шахтар", Донецьк);
захисники - Максим Таловєров ("Динамо", Чехія), Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (усі - "Динамо", Київ), Арсеній Батагов ("Дніпро-1"), Олександр Драмбаєв ("Маріуполь"), Олексій Сич ("Рух", Львів), Олег Горін ("Минай"), Валерій Дубко ("Чорноморець", Одеса);
півзахисники - Володимир Бражко ("Динамо", Київ), Іван Желізко ("Валмієра", Латвія), Олександр Назаренко ("Дніпро-1"), Дмитро Криськів ("Металіст 1925", Харків), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва - "Чорноморець", Одеса), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі - "Шахтар", Донецьк), Вікентій Волошин ("Десна", Чернігів);
нападники - Владислав Супряга ("Динамо", Київ), Богдан В'юнник ("Маріуполь"), Микола Кухаревич ("Левен", Бельгія).
Резервний список:
Микита Турбаєвський («Маріуполь»), Олександр Мельник ("Олександрія"), Ігор Снурніцин, Даниїл Алефіренко (обидва - "Зоря", Луганськ), Денис Кузик, Богдан Білошевський, Владислав Ванат (усі - "Чорноморець"), Остап Притула ("Рух", Львів), Данило Кравчук ("Ворскла", Полтава).
Турнірна таблиця у групі H: Україна - 6 очок (після 2-х матчів), Франція - 4 (2), Фарерські острови - 4 (3), Вірменія - 2 (3), Сербія - 1 (2), Північна Македонія - 1 (2).
У фінальній частині Євро-2023 (U21) виступатимуть 16 команд - Румунія та Грузія (як господарі турніру) та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, краща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).
Читайте також: Україна посідає 27 місце у вересневому рейтингу ФІФА
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- ВІДЕО Гравці зворушливо подякували Андрію Шевченку за спільну роботу в збірній
- ФОТО Україна провела національну паралімпійську збірну до Токіо
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все