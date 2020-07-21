Розбій, бандитизм, вимагання: за що судили луцького терориста
Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко в Facebook, передає РБК - Україна.
За його словами, Кривош був раніше двічі судимий за скоєння низки тяжких злочинів.
Так, за словами Геращенко в 1994 році Кривош був заарештований Луцьким міським судом за розбій, шахрайство, вимагання і незаконне носіння, зберігання вогнепальної або холодної зброї.
Крім того, у 2005 році Луцький міський районний суд заарештував Кривоша за шахрайство з фінансовими ресурсами, бандитизм, вимагання і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
(facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Нагадаємо, що чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, представився ім'ям Максим Плохой. На даний момент з ним ведуть переговори.
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