Розбій, бандитизм, вимагання: за що судили луцького терориста

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили подробиці біографії луцького терориста Максима Кривоша. Терорист близько десяти років перебував у виправних установах.

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко в Facebook, передає РБК - Україна.

За його словами, Кривош був раніше двічі судимий за скоєння низки тяжких злочинів.

Так, за словами Геращенко в 1994 році Кривош був заарештований Луцьким міським судом за розбій, шахрайство, вимагання і незаконне носіння, зберігання вогнепальної або холодної зброї.

Крім того, у 2005 році Луцький міський районний суд заарештував Кривоша за шахрайство з фінансовими ресурсами, бандитизм, вимагання і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

(facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, що чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, представився ім'ям Максим Плохой. На даний момент з ним ведуть переговори.