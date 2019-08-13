НОВИНИАпеляційний суд Києва переніс судове засідання у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Його звинувачують у державній зраді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розгляд апеляції у справі Вишинського перенесли
Доманський, захисник журналіста, повідомив, що його колеги не прийшли на засідання, оскільки беруть участь в інших справах
Фото: afp.com
Наступне засідання відбудеться 20 серпня, об 11:00, повідомляє "Громадське". Засідання перенесли, тому що не всі адвокати Вишинського прийшли в суд.
Андрій Доманський, захисник журналіста, повідомив, що його колеги не прийшли на засідання, оскільки беруть участь в інших справах.
Нагадаємо, що головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді, залишили під вартою до 19 вересня.
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