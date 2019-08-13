Розгляд апеляції у справі Вишинського перенесли

Доманський, захисник журналіста, повідомив, що його колеги не прийшли на засідання, оскільки беруть участь в інших справах

Апеляційний суд Києва переніс судове засідання у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Його звинувачують у державній зраді.

Наступне засідання відбудеться 20 серпня, об 11:00, повідомляє "Громадське". Засідання перенесли, тому що не всі адвокати Вишинського прийшли в суд.

Андрій Доманський, захисник журналіста, повідомив, що його колеги не прийшли на засідання, оскільки беруть участь в інших справах.

Нагадаємо, що головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді, залишили під вартою до 19 вересня.