ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ ніч з 7 на 8 квітня над Землею з'явився Рожевий місяць - найяскравіший супермісяць у 2020 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рожевий місяць: над Землею з'явився найяскравіший повний місяць
В Україні за супермісяцем можна було спостерігати о 5:36
Фото: Громадське телебачення
Супермісяць - це астрономічне явище, яке відбувається у момент найбільшого зближення Місяця і Землі. Це стається внаслідок еліптичної орбіти, якою Місяць обертається навколо планети. Так, у деяких точках своєї орбіти супутник опиняється на максимально близькій відстані до Землі.
Попри назву Місяць не виглядає рожевим, його відтінок залишається жовтуватим. Таку назву пов'язують з тим, що у Північній Америці починає цвісти флокс рожевого кольору.
В Україні за супермісяцем можна було спостерігати о 5:36.
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08 04 2020 13:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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