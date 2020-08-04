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Рожевий місяць: над Землею з'явився найяскравіший повний місяць

В Україні за супермісяцем можна було спостерігати о 5:36
У ніч з 7 на 8 квітня над Землею з'явився Рожевий місяць - найяскравіший супермісяць у 2020 році.
Рожевий місяць: над Землею з Фото: Громадське телебачення

Супермісяць - це астрономічне явище, яке відбувається у момент найбільшого зближення Місяця і Землі. Це стається внаслідок еліптичної орбіти, якою Місяць обертається навколо планети. Так, у деяких точках своєї орбіти супутник опиняється на максимально близькій відстані до Землі.

Попри назву Місяць не виглядає рожевим, його відтінок залишається жовтуватим. Таку назву пов'язують з тим, що у Північній Америці починає цвісти флокс рожевого кольору.

В Україні за супермісяцем можна було спостерігати о 5:36.

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08 04 2020 13:29
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