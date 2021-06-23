Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу
Збірна України на груповому етапі Євро-2020 грала у Амстердамі та Бухаресті, посівши третє місце у квартеті С після поразок від Нідерландів (2:3) та Австрії (0:1) і перемоги над Північною Македонією (2:1), передає "Укрінформ".
Розклад матчів футбольного Євро-2020:
Груповий етап
11 червня
Група A. 22.00 (час київський). Туреччина - Італія - 0:3. Місце проведення - Рим
12 червня
Група A. 16.00. Вельс - Швейцарія - 1:1. Баку
Група B. 19.00. Данія - Фінляндія - 0:1. Копенгаген
Група B. 22.00. Бельгія - Росія - 3:0. Санкт-Петербург
13 червня
Група D. 16.00. Англія - Хорватія - 1:0. Лондон.
Група C. 19.00. Австрія - Північна Македонія - 3:1. Бухарест
Група C. 22.00. Нідерланди - УКРАЇНА - 3:2. Амстердам
14 червня
Група D. 16.00. Шотландія - Чехія - 0:2. Глазго
Група E. 19.00. Польща - Словаччина - 1:2. Санкт-Петербург
Група E. 22.00. Іспанія - Швеція - 0:0. Севілья
15 червня
Група F. 19.00. Угорщина - Португалія - 0:3. Будапешт
Група F. 22.00. Франція - Німеччина - 1:0. Мюнхен
16 червня
Група B. 16.00. Фінляндія - Росія - 0:1. Санкт-Петербург
Група A. 19.00. Туреччина - Вельс - 0:2. Баку
Група A. 22.00. Італія - Швейцарія - 3:0. Рим
17 червня
Група C. 16.00. УКРАЇНА - Північна Македонія - 2:1. Бухарест
Група B. 19.00. Данія - Бельгія - 1:2. Копенгаген
Група C. 22.00. Нідерланди - Австрія - 2:0. Амстердам
18 червня
Група E. 16.00. Швеція - Словаччина - 1:0. Санкт-Петербург
Група D. 19.00. Хорватія - Чехія - 1:1. Глазго
Група D. 22.00. Англія - Шотландія - 0:0. Лондон
19 червня
Група F. 16.00. Угорщина - Франція - 1:1. Будапешт
Група F. 19.00. Португалія - Німеччина - 2:4. Мюнхен
Група E. 22.00. Іспанія - Польща - 1:1. Севілья
20 червня
Група A. 19.00. Італія - Вельс - 1:0. Рим
Група A. 19.00. Швейцарія - Туреччина - 3:1. Баку
21 червня
Група C. 19.00. Північна Македонія - Нідерланди - 0:3. Амстердам
Група C. 19.00. УКРАЇНА - Австрія - 0:1. Бухарест
Група B. 22.00. Росія - Данія - 1:4. Копенгаген
Група B. 22.00. Фінляндія - Бельгія - 0:2. Санкт-Петербург
22 червня
Група D. 22.00. Чехія - Англія - 0:1. Лондон
Група D. 22.00. Хорватія - Шотландія - 3:1. Глазго
23 червня
Група E. 19.00. Словаччина - Іспанія. Севілья
Група E. 19.00. Швеція - Польща. Санкт-Петербург
Група F. 22.00. Німеччина - Угорщина. Мюнхен
Група F. 22.00. Португалія - Франція. Будапешт
Плей-офф
1/8 фіналу
26 червня
Матч 1. 19.00. 2А (друге місце групи A) - 2B (друге місце групи B). Амстердам
Матч 2. 22.00. 1A - 2C. Лондон
27 червня
Матч 3. 19.00. 1C - 3D/E/F. Будапешт
Матч 4. 22.00. 1B - 3A/D/E/F. Севілья
28 червня
Матч 5. 19.00. 2D - 2E. Копенгаген
Матч 6. 22.00. 1F - 3A/B/C. Бухарест
29 червня
Матч 7. 19.00. 1D - 2F. Лондон
Матч 8. 22.00. 1E - 3A/B/C/D. Глазго
Чвертьфінали
2 липня
Чвертьфінал 1. 19.00. Переможець матчу 6 - переможець матчу 5. Санкт-Петербург
Чвертьфінал 2. 22.00. Переможець матчу 4 - переможець матчу 2. Мюнхен
3 липня
Чвертьфінал 3. 19.00. Переможець матчу 1 - переможець матчу 3. Баку
Чвертьфінал 4. 22.00. Переможець матчу 8 - переможець матчу 7. Рим
Півфінали
6 липня
Півфінал 1. 22.00. Переможець чвертьфіналу 1 - переможець чвертьфіналу 2. Лондо
7 липня
Півфінал 2. 22.00. Переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3. Лондон
Фінал
11 липня
22.00. Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2. Лондон.
Нагадаємо, що УЄФА не переноситиме фінал Євро з Лондону. Йдуть переговори щодо формату
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