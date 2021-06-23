Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу Збірна України на груповому етапі Євро-2020 грала у Амстердамі та Бухаресті, посівши третє місце у квартеті С

З 11 червня по 11 липня на футбольних полях Європи проходить фінальна стадія чемпіонату континенту-2020, яку через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.

Фото: Укрінформ

Збірна України на груповому етапі Євро-2020 грала у Амстердамі та Бухаресті, посівши третє місце у квартеті С після поразок від Нідерландів (2:3) та Австрії (0:1) і перемоги над Північною Македонією (2:1), передає "Укрінформ". Розклад матчів футбольного Євро-2020: Груповий етап 11 червня Група A. 22.00 (час київський). Туреччина - Італія - 0:3. Місце проведення - Рим 12 червня Група A. 16.00. Вельс - Швейцарія - 1:1. Баку Група B. 19.00. Данія - Фінляндія - 0:1. Копенгаген Група B. 22.00. Бельгія - Росія - 3:0. Санкт-Петербург 13 червня Група D. 16.00. Англія - Хорватія - 1:0. Лондон. Група C. 19.00. Австрія - Північна Македонія - 3:1. Бухарест Група C. 22.00. Нідерланди - УКРАЇНА - 3:2. Амстердам 14 червня Група D. 16.00. Шотландія - Чехія - 0:2. Глазго Група E. 19.00. Польща - Словаччина - 1:2. Санкт-Петербург Група E. 22.00. Іспанія - Швеція - 0:0. Севілья 15 червня Група F. 19.00. Угорщина - Португалія - 0:3. Будапешт Група F. 22.00. Франція - Німеччина - 1:0. Мюнхен 16 червня Група B. 16.00. Фінляндія - Росія - 0:1. Санкт-Петербург Група A. 19.00. Туреччина - Вельс - 0:2. Баку Група A. 22.00. Італія - Швейцарія - 3:0. Рим 17 червня Група C. 16.00. УКРАЇНА - Північна Македонія - 2:1. Бухарест Група B. 19.00. Данія - Бельгія - 1:2. Копенгаген Група C. 22.00. Нідерланди - Австрія - 2:0. Амстердам 18 червня Група E. 16.00. Швеція - Словаччина - 1:0. Санкт-Петербург Група D. 19.00. Хорватія - Чехія - 1:1. Глазго Група D. 22.00. Англія - Шотландія - 0:0. Лондон 19 червня Група F. 16.00. Угорщина - Франція - 1:1. Будапешт Група F. 19.00. Португалія - Німеччина - 2:4. Мюнхен Група E. 22.00. Іспанія - Польща - 1:1. Севілья 20 червня Група A. 19.00. Італія - Вельс - 1:0. Рим Група A. 19.00. Швейцарія - Туреччина - 3:1. Баку 21 червня Група C. 19.00. Північна Македонія - Нідерланди - 0:3. Амстердам Група C. 19.00. УКРАЇНА - Австрія - 0:1. Бухарест Група B. 22.00. Росія - Данія - 1:4. Копенгаген Група B. 22.00. Фінляндія - Бельгія - 0:2. Санкт-Петербург 22 червня Група D. 22.00. Чехія - Англія - 0:1. Лондон Група D. 22.00. Хорватія - Шотландія - 3:1. Глазго 23 червня Група E. 19.00. Словаччина - Іспанія. Севілья Група E. 19.00. Швеція - Польща. Санкт-Петербург Група F. 22.00. Німеччина - Угорщина. Мюнхен Група F. 22.00. Португалія - Франція. Будапешт Плей-офф 1/8 фіналу 26 червня Матч 1. 19.00. 2А (друге місце групи A) - 2B (друге місце групи B). Амстердам Матч 2. 22.00. 1A - 2C. Лондон 27 червня Матч 3. 19.00. 1C - 3D/E/F. Будапешт Матч 4. 22.00. 1B - 3A/D/E/F. Севілья 28 червня Матч 5. 19.00. 2D - 2E. Копенгаген Матч 6. 22.00. 1F - 3A/B/C. Бухарест 29 червня Матч 7. 19.00. 1D - 2F. Лондон Матч 8. 22.00. 1E - 3A/B/C/D. Глазго Чвертьфінали 2 липня Чвертьфінал 1. 19.00. Переможець матчу 6 - переможець матчу 5. Санкт-Петербург Чвертьфінал 2. 22.00. Переможець матчу 4 - переможець матчу 2. Мюнхен 3 липня Чвертьфінал 3. 19.00. Переможець матчу 1 - переможець матчу 3. Баку Чвертьфінал 4. 22.00. Переможець матчу 8 - переможець матчу 7. Рим Півфінали 6 липня Півфінал 1. 22.00. Переможець чвертьфіналу 1 - переможець чвертьфіналу 2. Лондо 7 липня Півфінал 2. 22.00. Переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3. Лондон Фінал 11 липня 22.00. Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2. Лондон. Нагадаємо, що УЄФА не переноситиме фінал Євро з Лондону. Йдуть переговори щодо формату

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