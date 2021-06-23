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Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу

Збірна України на груповому етапі Євро-2020 грала у Амстердамі та Бухаресті, посівши третє місце у квартеті С
З 11 червня по 11 липня на футбольних полях Європи проходить фінальна стадія чемпіонату континенту-2020, яку через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.
Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу Фото: Укрінформ

Збірна України на груповому етапі Євро-2020 грала у Амстердамі та Бухаресті, посівши третє місце у квартеті С після поразок від Нідерландів (2:3) та Австрії (0:1) і перемоги над Північною Македонією (2:1), передає "Укрінформ".

Розклад матчів футбольного Євро-2020:

Груповий етап

11 червня

Група A. 22.00 (час київський). Туреччина - Італія - 0:3. Місце проведення - Рим

12 червня

Група A. 16.00. Вельс - Швейцарія - 1:1. Баку

Група B. 19.00. Данія - Фінляндія - 0:1. Копенгаген

Група B. 22.00. Бельгія - Росія - 3:0. Санкт-Петербург

13 червня

Група D. 16.00. Англія - Хорватія - 1:0. Лондон.

Група C. 19.00. Австрія - Північна Македонія - 3:1. Бухарест

Група C. 22.00. Нідерланди - УКРАЇНА - 3:2. Амстердам

14 червня

Група D. 16.00. Шотландія - Чехія - 0:2. Глазго

Група E. 19.00. Польща - Словаччина - 1:2. Санкт-Петербург

Група E. 22.00. Іспанія - Швеція - 0:0. Севілья

15 червня

Група F. 19.00. Угорщина - Португалія - 0:3. Будапешт

Група F. 22.00. Франція - Німеччина - 1:0. Мюнхен

16 червня

Група B. 16.00. Фінляндія - Росія - 0:1. Санкт-Петербург

Група A. 19.00. Туреччина - Вельс - 0:2. Баку

Група A. 22.00. Італія - Швейцарія - 3:0. Рим

17 червня

Група C. 16.00. УКРАЇНА - Північна Македонія - 2:1. Бухарест

Група B. 19.00. Данія - Бельгія - 1:2. Копенгаген

Група C. 22.00. Нідерланди - Австрія - 2:0. Амстердам

18 червня

Група E. 16.00. Швеція - Словаччина - 1:0. Санкт-Петербург

Група D. 19.00. Хорватія - Чехія - 1:1. Глазго

Група D. 22.00. Англія - Шотландія - 0:0. Лондон

19 червня

Група F. 16.00. Угорщина - Франція - 1:1. Будапешт

Група F. 19.00. Португалія - Німеччина - 2:4. Мюнхен

Група E. 22.00. Іспанія - Польща - 1:1. Севілья

20 червня

Група A. 19.00. Італія - Вельс - 1:0. Рим

Група A. 19.00. Швейцарія - Туреччина - 3:1. Баку

21 червня

Група C. 19.00. Північна Македонія - Нідерланди - 0:3. Амстердам

Група C. 19.00. УКРАЇНА - Австрія - 0:1. Бухарест

Група B. 22.00. Росія - Данія - 1:4. Копенгаген

Група B. 22.00. Фінляндія - Бельгія - 0:2. Санкт-Петербург

22 червня

Група D. 22.00. Чехія - Англія - 0:1. Лондон

Група D. 22.00. Хорватія - Шотландія - 3:1. Глазго

23 червня

Група E. 19.00. Словаччина - Іспанія. Севілья

Група E. 19.00. Швеція - Польща. Санкт-Петербург

Група F. 22.00. Німеччина - Угорщина. Мюнхен

Група F. 22.00. Португалія - Франція. Будапешт

Плей-офф

1/8 фіналу

26 червня

Матч 1. 19.00. 2А (друге місце групи A) - 2B (друге місце групи B). Амстердам

Матч 2. 22.00. 1A - 2C. Лондон

27 червня

Матч 3. 19.00. 1C - 3D/E/F. Будапешт

Матч 4. 22.00. 1B  - 3A/D/E/F. Севілья

28 червня

Матч 5. 19.00. 2D - 2E. Копенгаген

Матч 6. 22.00. 1F - 3A/B/C. Бухарест

29 червня

Матч 7. 19.00. 1D - 2F. Лондон

Матч 8. 22.00. 1E - 3A/B/C/D. Глазго

Чвертьфінали

2 липня

Чвертьфінал 1. 19.00. Переможець матчу 6 - переможець матчу 5. Санкт-Петербург

Чвертьфінал 2. 22.00. Переможець матчу 4 - переможець матчу 2. Мюнхен

3 липня

Чвертьфінал 3. 19.00. Переможець матчу 1 - переможець матчу 3. Баку

Чвертьфінал 4. 22.00. Переможець матчу 8 - переможець матчу 7. Рим

Півфінали

6 липня

Півфінал 1. 22.00. Переможець чвертьфіналу 1 - переможець чвертьфіналу 2. Лондо

7 липня

Півфінал 2. 22.00. Переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3. Лондон

Фінал

11 липня

22.00. Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2. Лондон.

Нагадаємо, що УЄФА не переноситиме фінал Євро з Лондону. Йдуть переговори щодо формату

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