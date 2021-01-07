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Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу

В 1/8 фіналу підопічні Андрія Шевченка 29 червня у Глазго зустрілися з командою Швеції та перемогли
З 11 червня по 11 липня на футбольних полях Європи проходить фінальна стадія чемпіонату континенту-2020, яку через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.
Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу Фото: EPA/UPG
Збірна України на груповому етапі Євро-2020 грала у Амстердамі та Бухаресті, посівши третє місце у квартеті С після поразок від Нідерландів (2:3) та Австрії (0:1) і перемоги над Північною Македонією (2:1), передає Укрінформ.
 
В 1/8 фіналу підопічні Андрія Шевченка 29 червня у Глазго зустрілися  з командою Швеції та перемогли.
 
Розклад матчів футбольного Євро-2020:
 
Груповий етап
 
11 червня
 
Група A. 22.00 (час київський). Туреччина - Італія - 0:3. Місце проведення - Рим
 
12 червня
 
Група A. 16.00. Вельс - Швейцарія - 1:1. Баку
 
Група B. 19.00. Данія - Фінляндія - 0:1. Копенгаген
 
Група B. 22.00. Бельгія - Росія - 3:0. Санкт-Петербург
 
13 червня
 
Група D. 16.00. Англія - Хорватія - 1:0. Лондон.
 
Група C. 19.00. Австрія - Північна Македонія - 3:1. Бухарест
 
Група C. 22.00. Нідерланди - УКРАЇНА - 3:2. Амстердам
 
14 червня
 
Група D. 16.00. Шотландія - Чехія - 0:2. Глазго
 
Група E. 19.00. Польща - Словаччина - 1:2. Санкт-Петербург
 
Група E. 22.00. Іспанія - Швеція - 0:0. Севілья
 
15 червня
 
Група F. 19.00. Угорщина - Португалія - 0:3. Будапешт
 
Група F. 22.00. Франція - Німеччина - 1:0. Мюнхен
 
16 червня
 
Група B. 16.00. Фінляндія - Росія - 0:1. Санкт-Петербург
 
Група A. 19.00. Туреччина - Вельс - 0:2. Баку
 
Група A. 22.00. Італія - Швейцарія - 3:0. Рим
 
17 червня
 
Група C. 16.00. УКРАЇНА - Північна Македонія - 2:1. Бухарест
 
Група B. 19.00. Данія - Бельгія - 1:2. Копенгаген
 
Група C. 22.00. Нідерланди - Австрія - 2:0. Амстердам
 
18 червня
 
Група E. 16.00. Швеція - Словаччина - 1:0. Санкт-Петербург
 
Група D. 19.00. Хорватія - Чехія - 1:1. Глазго
 
Група D. 22.00. Англія - Шотландія - 0:0. Лондон
 
19 червня
 
Група F. 16.00. Угорщина - Франція - 1:1. Будапешт
 
Група F. 19.00. Португалія - Німеччина - 2:4. Мюнхен
 
Група E. 22.00. Іспанія - Польща - 1:1. Севілья
 
20 червня
 
Група A. 19.00. Італія - Вельс - 1:0. Рим
 
Група A. 19.00. Швейцарія - Туреччина - 3:1. Баку
 
21 червня
 
Група C. 19.00. Північна Македонія - Нідерланди - 0:3. Амстердам
 
Група C. 19.00. УКРАЇНА - Австрія - 0:1. Бухарест
 
Група B. 22.00. Росія - Данія - 1:4. Копенгаген
 
Група B. 22.00. Фінляндія - Бельгія - 0:2. Санкт-Петербург
 
22 червня
 
Група D. 22.00. Чехія - Англія - 0:1. Лондон
 
Група D. 22.00. Хорватія - Шотландія - 3:1. Глазго
 
23 червня
 
Група E. 19.00. Словаччина - Іспанія - 0:5. Севілья
 
Група E. 19.00. Швеція - Польща - 3:2. Санкт-Петербург
 
Група F. 22.00. Німеччина - Угорщина - 2:2. Мюнхен
 
Група F. 22.00. Португалія - Франція - 2:2. Будапешт
 
 
1/8 фіналу
 
26 червня
 
Матч 1. 19.00. Вельс - Данія - 0:4. Амстердам
 
Матч 2. 22.00. Італія - Австрія - 2:1. Лондон
 
27 червня
 
Матч 3. 19.00. Нідерланди - Чехія - 0:2. Будапешт
 
Матч 4. 22.00. Бельгія - Португалія - 1:0. Севілья
 
28 червня
 
Матч 5. 19.00. Хорватія - Іспанія - 3:5. Копенгаген
 
Матч 6. 22.00. Франція - Швейцарія - 3:3 (по пенальті 4:5). Бухарест
 
29 червня
 
Матч 7. 19.00. Англія - Німеччина - 2:0. Лондон
 
Матч 8. 22.00. Швеція - Україна - 1:2. Глазго
 
Чвертьфінали
 
2 липня
 
Чвертьфінал 1. 19.00. Швейцарія - Іспанія. Санкт-Петербург
 
Чвертьфінал 2. 22.00. Бельгія - Італія. Мюнхен
 
3 липня
 
Чвертьфінал 3. 19.00. Чехія - Данія. Баку
 
Чвертьфінал 4. 22.00. УКРАЇНА - Англія. Рим
 
Півфінали
 
6 липня
 
Півфінал 1. 22.00. Переможець чвертьфіналу 1 - переможець чвертьфіналу 2. Лондон
 
7 липня
 
Півфінал 2. 22.00. Переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3. Лондон
 
Фінал
 
11 липня
 
22.00. Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2. Лондон.
 
Як повідомлялося, усі матчі Євро-2020 транслюватиме компанія "Медіа Група Україна" - телеканали "Футбол 1/2/3" та "Україна".
 
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01 07 2021 09:52
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