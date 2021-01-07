Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу В 1/8 фіналу підопічні Андрія Шевченка 29 червня у Глазго зустрілися з командою Швеції та перемогли

З 11 червня по 11 липня на футбольних полях Європи проходить фінальна стадія чемпіонату континенту-2020, яку через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.

Фото: EPA/UPG

Збірна України на груповому етапі Євро-2020 грала у Амстердамі та Бухаресті, посівши третє місце у квартеті С після поразок від Нідерландів (2:3) та Австрії (0:1) і перемоги над Північною Македонією (2:1), передає Укрінформ. В 1/8 фіналу підопічні Андрія Шевченка 29 червня у Глазго зустрілися з командою Швеції та перемогли. Розклад матчів футбольного Євро-2020: Груповий етап 11 червня Група A. 22.00 (час київський). Туреччина - Італія - 0:3. Місце проведення - Рим 12 червня Група A. 16.00. Вельс - Швейцарія - 1:1. Баку Група B. 19.00. Данія - Фінляндія - 0:1. Копенгаген Група B. 22.00. Бельгія - Росія - 3:0. Санкт-Петербург 13 червня Група D. 16.00. Англія - Хорватія - 1:0. Лондон. Група C. 19.00. Австрія - Північна Македонія - 3:1. Бухарест Група C. 22.00. Нідерланди - УКРАЇНА - 3:2. Амстердам 14 червня Група D. 16.00. Шотландія - Чехія - 0:2. Глазго Група E. 19.00. Польща - Словаччина - 1:2. Санкт-Петербург Група E. 22.00. Іспанія - Швеція - 0:0. Севілья 15 червня Група F. 19.00. Угорщина - Португалія - 0:3. Будапешт Група F. 22.00. Франція - Німеччина - 1:0. Мюнхен 16 червня Група B. 16.00. Фінляндія - Росія - 0:1. Санкт-Петербург Група A. 19.00. Туреччина - Вельс - 0:2. Баку Група A. 22.00. Італія - Швейцарія - 3:0. Рим 17 червня Група C. 16.00. УКРАЇНА - Північна Македонія - 2:1. Бухарест Група B. 19.00. Данія - Бельгія - 1:2. Копенгаген Група C. 22.00. Нідерланди - Австрія - 2:0. Амстердам 18 червня Група E. 16.00. Швеція - Словаччина - 1:0. Санкт-Петербург Група D. 19.00. Хорватія - Чехія - 1:1. Глазго Група D. 22.00. Англія - Шотландія - 0:0. Лондон 19 червня Група F. 16.00. Угорщина - Франція - 1:1. Будапешт Група F. 19.00. Португалія - Німеччина - 2:4. Мюнхен Група E. 22.00. Іспанія - Польща - 1:1. Севілья 20 червня Група A. 19.00. Італія - Вельс - 1:0. Рим Група A. 19.00. Швейцарія - Туреччина - 3:1. Баку 21 червня Група C. 19.00. Північна Македонія - Нідерланди - 0:3. Амстердам Група C. 19.00. УКРАЇНА - Австрія - 0:1. Бухарест Група B. 22.00. Росія - Данія - 1:4. Копенгаген Група B. 22.00. Фінляндія - Бельгія - 0:2. Санкт-Петербург 22 червня Група D. 22.00. Чехія - Англія - 0:1. Лондон Група D. 22.00. Хорватія - Шотландія - 3:1. Глазго 23 червня Група E. 19.00. Словаччина - Іспанія - 0:5. Севілья Група E. 19.00. Швеція - Польща - 3:2. Санкт-Петербург Група F. 22.00. Німеччина - Угорщина - 2:2. Мюнхен Група F. 22.00. Португалія - Франція - 2:2. Будапешт 1/8 фіналу 26 червня Матч 1. 19.00. Вельс - Данія - 0:4. Амстердам Матч 2. 22.00. Італія - Австрія - 2:1. Лондон 27 червня Матч 3. 19.00. Нідерланди - Чехія - 0:2. Будапешт Матч 4. 22.00. Бельгія - Португалія - 1:0. Севілья 28 червня Матч 5. 19.00. Хорватія - Іспанія - 3:5. Копенгаген Матч 6. 22.00. Франція - Швейцарія - 3:3 (по пенальті 4:5). Бухарест 29 червня Матч 7. 19.00. Англія - Німеччина - 2:0. Лондон Матч 8. 22.00. Швеція - Україна - 1:2. Глазго Чвертьфінали 2 липня Чвертьфінал 1. 19.00. Швейцарія - Іспанія. Санкт-Петербург Чвертьфінал 2. 22.00. Бельгія - Італія. Мюнхен 3 липня Чвертьфінал 3. 19.00. Чехія - Данія. Баку Чвертьфінал 4. 22.00. УКРАЇНА - Англія. Рим Півфінали 6 липня Півфінал 1. 22.00. Переможець чвертьфіналу 1 - переможець чвертьфіналу 2. Лондон 7 липня Півфінал 2. 22.00. Переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3. Лондон Фінал 11 липня 22.00. Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2. Лондон. Як повідомлялося, усі матчі Євро-2020 транслюватиме компанія "Медіа Група Україна" - телеканали "Футбол 1/2/3" та "Україна". Читайте також: Збірна України з футболу перемогла Швецію і вперше вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи

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