Розвідка Британії підтвердила значні пошкодження російського "Оленегорський горняк"

Британська розвідка підтвердила, що вчора десантний корабель ВМФ росії "Оленегорський горняк" майже напевно отримав серйозні пошкодження внаслідок удару поблизу бази Чорноморського флоту в Новоросійську.

Про це міноборони Британії написало в Тwitter.

"Знімки судна, нахиленого на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними», - йдеться в дописі.

Корабель поповнив Чорноморський флот рф після повномасштабного вторгнення росії в Україну. росія використовувала його для перевезення військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту, вважає розвідка.

"Оленегорский горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року. Це значний удар по ЧФ РФ, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя", - пише МО Британії.

Вчора стало відомо, що Українські морські безпілотники атакували російську військово-морську базу.