Ринок первинної нерухомості за підсумками І кварталу втратив 15% продажів - інвесткомпанія
У компанії InCo home заявили, що ринок первинної нерухомості у Києві за підсумками І кварталу втратив 15% продажів, пише "Економічна правда".
"За підсумками січня-березня обсяги продажів по 20 новим житловим комплексам, в будівництво яких інвестувала компанія, вийшли на 15 тисяч метрів квадратних житла. У минулому році показник першого кварталу був на рівні 17,5 тисячі метрів проданого житла", - йдеться у повідомленні.
"За динамікою бачимо збільшення продажів в лютому місяці, частина покупців, хто раніше відкладав покупку квартири, зробили це в останній місяць зими.
Продажі нового житла фактично зупинилися, добудовуємо те, що було розпочато раніше, готуємо технічні та дозвільні документи, але поки не інвестуємо в процес нового будівництва.
Із закінченням карантину ми зможемо зрозуміти, в який бік буде рухатися ринок: чи збережеться динаміка зниження, або побачимо хоча б мінімальне пожвавлення", - заявив співвласник і партнер InCo home говорить Богдан Серотюк.
У компанії вважають, що кількість угод придбання житла в розстрочку скоротиться.
"За підсумками січня-березня цього року розстрочка займала 30% в загальній структурі продажів і цей відсоток залишається незмінним вже протягом багатьох років.
Динаміка перших трьох місяців показує, що в січні 40% покупок здійснювалися в розстрочку, в лютому вже 34%, а в березні тільки 20% покупців скористалися розстрочкою. Іпотека як і раніше не впливає на ринок, в середньому в місяць продається 3-4 квартири з залученням банківського кредитування", - зазначив Серотюк.
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