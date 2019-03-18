Саакашвілі йде з посади глави опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух"
"На мій погляд, важливо обрати голову "Національного руху", оскільки "Національному руху" потрібен лідер на місці, який разом з вами підхопить прапор. Думаю, Грігол Вашадзе круто провів президентську кампанію, і я особисто підтримав би його на посаді голови "Національного руху", - цитує в перекладі слова Міхеїла Саакашвілі "Грузія онлайн".
За його словами, у партії як ніколи потрібні нові люди, а формувати все управління треба на нових принципах.
"Іванішвілі зробив все: він не впускає мене до країни, деякі наші лідери у в'язниці, зовсім недавно затримали Кіркітадзе, і це, зрозуміло, ускладнює роботу організації. Щоб подолати це, нам постійно треба бути гнучкими і робити те, що ні на день не зупинить цю боротьбу", - зазначив Саакашвілі.
Також, Міхеїл Саакашвілі заявив, що найближчим часом планує повернутися в Україну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"