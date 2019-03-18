Саакашвілі йде з посади глави опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух"

За його словами, у партії як ніколи потрібні нові люди

Екс-президент Грузії і колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що вирішив залишити посаду голови опозиційної грузинської партії "Єдиний національний рух".

"На мій погляд, важливо обрати голову "Національного руху", оскільки "Національному руху" потрібен лідер на місці, який разом з вами підхопить прапор. Думаю, Грігол Вашадзе круто провів президентську кампанію, і я особисто підтримав би його на посаді голови "Національного руху", - цитує в перекладі слова Міхеїла Саакашвілі "Грузія онлайн".

За його словами, у партії як ніколи потрібні нові люди, а формувати все управління треба на нових принципах.

"Іванішвілі зробив все: він не впускає мене до країни, деякі наші лідери у в'язниці, зовсім недавно затримали Кіркітадзе, і це, зрозуміло, ускладнює роботу організації. Щоб подолати це, нам постійно треба бути гнучкими і робити те, що ні на день не зупинить цю боротьбу", - зазначив Саакашвілі.

Також, Міхеїл Саакашвілі заявив, що найближчим часом планує повернутися в Україну.