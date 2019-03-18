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Саакашвілі йде з посади глави опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух"

За його словами, у партії як ніколи потрібні нові люди
Екс-президент Грузії і колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що вирішив залишити посаду голови опозиційної грузинської партії "Єдиний національний рух".
Саакашвілі йде з посади глави опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" Фото: ukranews.com

"На мій погляд, важливо обрати голову "Національного руху", оскільки "Національному руху" потрібен лідер на місці, який разом з вами підхопить прапор. Думаю, Грігол Вашадзе круто провів президентську кампанію, і я особисто підтримав би його на посаді голови "Національного руху", - цитує в перекладі слова Міхеїла Саакашвілі "Грузія онлайн".

За його словами, у партії як ніколи потрібні нові люди, а формувати все управління треба на нових принципах.

"Іванішвілі зробив все: він не впускає мене до країни, деякі наші лідери у в'язниці, зовсім недавно затримали Кіркітадзе, і це, зрозуміло, ускладнює роботу організації. Щоб подолати це, нам постійно треба бути гнучкими і робити те, що ні на день не зупинить цю боротьбу", - зазначив Саакашвілі.

Також, Міхеїл Саакашвілі заявив, що найближчим часом планує повернутися в Україну.

 
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18 03 2019 12:37
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