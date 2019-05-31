Садовий розповів про список "Самопомочі" на дочасних парламентських виборах

"Усі депутати Верховної Ради нашої Самопомочі пройшли рейтингування в кожній області, і ми найближчим часом уже опублікуємо послідовність їх номерів, які вони отримають"

Андрій Садовий розповів, хто балотуватиметься від партії "Самопоміч" до Верховної Ради України та хто очолить її список.

"Ми вирішили у себе в партії опробувати відкриті списки і зробили перший важливий крок. Усі депутати Верховної Ради нашої Самопомочі пройшли рейтингування в кожній області, і ми найближчим часом уже опублікуємо послідовність їх номерів, які вони отримають", - заявив Садовий, повідомляє "Громадське".

Також за його словами, у другому блоці - лідери партії з регіонів, які проходили відбір кожен у своєму регіоні, а також у макрорегіоні у Києві.

Серед них, зокрема, по заходу переміг Віталій Федрин з Тернополя, по центру - голова Асоціації водоканалів України Ольга Бабій, по півночі - один з лідерів аграрної спілки Руслан Хомнич з Волині, по півдню - підприємець Андрій Дмитрієв, Херсонська область, по сходу - В’ячеслав Кущинський, Полтава.

"Вони є невідомими для українського парламенту, але всі вони відомі у своїх регіонах, у своїх асоціаціях, вони будуть в лідируючому списку нашої партії. Також велика частина місць зарезервована для громадських діячів, для лідерів професійних середовищ", - додав Садовий.

Він також зауважив, що готовий очолити список партії.

Раніше повідомлялось, що об'єднання "Самопоміч" відібрало дві третини кандидатів у народні депутати, які стануть основою для фінального виборчого списку партії.

Партія "Самопоміч" веде перемовини зі Святославом Вакарчуком та Анатолієм Гриценком, щоб узгоджувати кандидатів на мажоритарних округах на дострокових парламентських виборах.

Нагадаємо, 20 травня відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського. Під час промови шостий президент заявив, що розпускає парламент.

21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради і призначив дочасні вибори на 21 липня.

22 травня Зеленський екстрено скликав Верховну Раду, аби внести зміни до закону про вибори народних депутатів. Він пропонував скасувати мажоритарну систему виборів та знизити прохідний бар'єр до Ради з 5% до 3%. Однак Рада не включила законопроект Зеленського до порядку денного. Отже, вибори Ради відбудуться за старою системою.