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Садовий зустрівся з депутатами, які йдуть з партії "Самопоміч"

"Домовились співпрацювати в будь-яких форматах, до яких нас приведе майбутнє"
П'ятеро народних депутатів вирішили вийти з партії "Об'єднання "Самопоміч", проте залишаться у фракції цієї політсили.
Садовий зустрівся з депутатами, які йдуть з партії "Самопоміч" Фото: Андрій Садовий

"Зустрілись з групою депутатів від "Самопомочі" - Оленою Сотник, Вікторією Войціцькою, Олександром Опанасенком, Іваном Мірошніченком. Скайпом долучився Олександр Данченко. Колеги висловили бажання надалі перейти в статус позапартійних депутатів", - зазначив лідер партії, міський голова Львова Андрій Садовий написав у Facebook.

Водночас, за словами Садового, до кінця каденції усі п'ятеро залишатимуться у парламентській фракції "Самопомочі".

"Домовились співпрацювати в будь-яких форматах, до яких нас приведе майбутнє", - зазначив лідер "Самопомочі".

Він подякував колегам за співпрацю і побажав успіхів.

Як повідомлялося, у квітні про вихід із партії "Самопоміч" заявив народний депутат Єгор Соболєв. Утім, він залишається у фракції.

Нагадаємо, що лідер партії "Самопоміч", міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що готовий стати премʼєр-міністром при президенті Володимирі Зеленському.

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08 05 2019 21:43
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