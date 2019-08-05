Садовий зустрівся з депутатами, які йдуть з партії "Самопоміч"
"Зустрілись з групою депутатів від "Самопомочі" - Оленою Сотник, Вікторією Войціцькою, Олександром Опанасенком, Іваном Мірошніченком. Скайпом долучився Олександр Данченко. Колеги висловили бажання надалі перейти в статус позапартійних депутатів", - зазначив лідер партії, міський голова Львова Андрій Садовий написав у Facebook.
Водночас, за словами Садового, до кінця каденції усі п'ятеро залишатимуться у парламентській фракції "Самопомочі".
"Домовились співпрацювати в будь-яких форматах, до яких нас приведе майбутнє", - зазначив лідер "Самопомочі".
Він подякував колегам за співпрацю і побажав успіхів.
Як повідомлялося, у квітні про вихід із партії "Самопоміч" заявив народний депутат Єгор Соболєв. Утім, він залишається у фракції.
Нагадаємо, що лідер партії "Самопоміч", міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що готовий стати премʼєр-міністром при президенті Володимирі Зеленському.
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