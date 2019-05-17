"Самопоміч" не збирається вступати в нову коаліцію, — депутатка Сироїд
"Самопоміч" заявила своє ставлення до коаліції ще у 2016 році. Ці люди краще не стали. Навпаки - показали багато своїх нездібностей. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", — сказала Оксана Сироїд, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів.
Однак офіційно про розпад коаліції не оголошували до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".
У команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради у наступні 6 місяців.
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