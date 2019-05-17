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"Самопоміч" не збирається вступати в нову коаліцію, — депутатка Сироїд

"Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію"
Парламентська фракція "Самопоміч" не збирається вступати в нову коаліцію, яку мають створити впродовж 30 днів після виходу "Народного фронту".
"Самопоміч" не збирається вступати в нову коаліцію, — депутатка Сироїд Фото: rbc.ua

"Самопоміч" заявила своє ставлення до коаліції ще у 2016 році. Ці люди краще не стали. Навпаки - показали багато своїх нездібностей. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", — сказала  Оксана Сироїд, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів.

Однак офіційно про розпад коаліції не оголошували до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".

У команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради у наступні 6 місяців.

 

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17 05 2019 13:57
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