"Самопоміч" планує йти на парламентські виборі самостійно, - Садовий

"Думаю, що будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами"

Партія "Самопоміч" не планує з кимось об’єднуватися і буде брати участь у парламентських виборах самостійно.

"Думаю, що будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами", - сказав Андрій Садовий, повідомляє "Громадське".

Він наголосив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у "Самопомочі" немає ні з ким.

Зокрема Садовий запевнив, що із лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком він жодного разу не говорив про таке об’єднання.

Нагадаємо, що п'ятеро народних депутатів вирішили вийти з партії "Об'єднання "Самопоміч", проте залишаться у фракції цієї політсили.