CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПартія "Самопоміч" не планує з кимось об’єднуватися і буде брати участь у парламентських виборах самостійно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Самопоміч" планує йти на парламентські виборі самостійно, - Садовий
"Думаю, що будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами"
Андрій Садовий. Фото: dyvys.info
"Думаю, що будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами", - сказав Андрій Садовий, повідомляє "Громадське".
Він наголосив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у "Самопомочі" немає ні з ким.
Зокрема Садовий запевнив, що із лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком він жодного разу не говорив про таке об’єднання.
Нагадаємо, що п'ятеро народних депутатів вирішили вийти з партії "Об'єднання "Самопоміч", проте залишаться у фракції цієї політсили.
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09 05 2019 21:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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