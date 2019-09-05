Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Самопоміч" планує йти на парламентські виборі самостійно, - Садовий

"Думаю, що будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами"
Партія "Самопоміч" не планує з кимось об’єднуватися і буде брати участь у парламентських виборах самостійно.
"Самопоміч" планує йти на парламентські виборі самостійно, - Садовий Андрій Садовий. Фото: dyvys.info

"Думаю, що будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, які мають великий досвід, які є експертами", - сказав Андрій Садовий, повідомляє "Громадське".

Він наголосив, що домовленостей про об’єднання на парламентських виборах у "Самопомочі" немає ні з ким.

Зокрема Садовий запевнив, що із лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком він жодного разу не говорив про таке об’єднання.

Нагадаємо, що п'ятеро народних депутатів вирішили вийти з партії "Об'єднання "Самопоміч", проте залишаться у фракції цієї політсили.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 05 2019 21:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.