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Самовисуванці можуть увійти до фракції "Слуги народу", але мають пройти "контроль", - Разумков
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що депутати-самовисуванці теоретично можуть увійти до її фракції у парламенті, але треба буде пройти "вхідний контроль"
Фото:"Громадське"
На питання, чи можуть самовисуванці увійти до фракції "Слуги народу", глава партії відповів, що теоретично так, але це питання поки не обговорювалося, йдеться в "Інтерфакс-Україна".
"Це треба буде обговорювати, зокрема, на фракції. Залежить від того, хто ці люди", - сказав Разумков.
"Це може бути за тим самим принципом, як ми відбирали кандидатів від партії на виборах. Можливо, він буде десь видозмінений", - зазначив він.
Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков стверджує, що в політсилі не буде людей, які працюють на олігархів.
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