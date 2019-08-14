САП оскаржила запобіжні заходи підозрюваних у справі "Роттердам+"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Солом'янського районного суду про обрання запобіжного заходу підозрюваним у справі "Роттердам+" колишньому члену Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг та чинному директору ДП "Оператор ринку" Володимиру Євдокимову і колишньому начальнику відділу НКРЕКУ Тарасу Ревенку.

Так, директору держпідприємства суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення майже 2 млн гривень застави. До іншого підозрюваного суд застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 2 млн гривень з покладанням певних процесуальних обов'язків, повідомляє САП у соціальній мережі Facebook.

"Не погоджуючись з вказаними рішеннями суду, прокурорами САП оскаржено обрані запобіжні заходи до суду апеляційної інстанції. В апеляційних скаргах прокурори наголошують на необхідності обрання запобіжних заходів відповідно до ролі кожного у вчиненні вказаного злочину, а також розміру завданих збитків – а саме ексначальнику управління енергоринку НКРЕКП у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн гривень та чинному директору ДП "Оператор ринку" - тримання під вартою із 50 млн гривень застави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро порушило справи щодо двох топменеджерів компанії ДТЕК, яка належит Рінату Ахметову. Одному з них суд вже обрав запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн.