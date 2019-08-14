Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

САП оскаржила запобіжні заходи підозрюваних у справі "Роттердам+"

Прокурори наполягають на збільшенні розміру застав підозрюваних
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Солом'янського районного суду про обрання запобіжного заходу підозрюваним у справі "Роттердам+" колишньому члену Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг та чинному директору ДП "Оператор ринку" Володимиру Євдокимову і колишньому начальнику відділу НКРЕКУ Тарасу Ревенку.
САП оскаржила запобіжні заходи підозрюваних у справі "Роттердам+" Фото: slovoidilo.ua

Так, директору держпідприємства суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення майже 2 млн гривень застави. До іншого підозрюваного суд застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 2 млн гривень з покладанням певних процесуальних обов'язків, повідомляє САП у соціальній мережі Facebook.

"Не погоджуючись з вказаними рішеннями суду, прокурорами САП оскаржено обрані запобіжні заходи до суду апеляційної інстанції. В апеляційних скаргах прокурори наголошують на необхідності обрання запобіжних заходів відповідно до ролі кожного у вчиненні вказаного злочину, а також розміру завданих збитків – а саме ексначальнику управління енергоринку НКРЕКП у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн гривень та чинному директору ДП "Оператор ринку" - тримання під вартою із 50 млн гривень застави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро порушило справи щодо двох топменеджерів компанії ДТЕК, яка належит Рінату Ахметову. Одному з них суд вже обрав запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2019 21:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.