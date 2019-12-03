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САП просить зняти недоторканність з двох нардепів

Нардепам закидають декларування помилкової інформації
Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала подання про зняття недоторканності з депутатів Сергія Скуратівського і Дениса Дзензерського.
САП просить зняти недоторканність з двох нардепів Фото: slovoidilo.ua

Прес-служба САП повідомила, що матеріали передані на розгляд генеральному прокурору Юрію Луценку, інформує LB.ua.

Обом депутатам закидають декларування свідомо недостовірних відомостей (ст. 366-1 Кримінального кодексу).

За даними The Newsroom, Скуратівський не вказав у деклараціях 2015-го і 2016 року корпоративні права дружини в низці компаній. Окрім того, в 2013 році "Укрполіскорм" уклав договір на 20 млн грн з дружиною Скуратівського з терміном повернення до 23 липня 2018 року. Всього жінка отримала 17,7 млн грн позики, але ці кошти в декларації не вказані. У червні 2017 року суд визнав "Укрполіскорм" банкрутом.

Що стосується Дзензерського, то, за даними слідства і згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції, прийнятому після перевірки декларацій депутата за 2015-й і 2016 роки, Дзензерський не вказав фінансові зобов'язання на суму понад 4 млрд гривень. Це кошти, що стягуються з нього на підставі судових рішень, що набули чинності.

Нагадаємо, що САП повідомила про підозру двом колишнім співробітникам ПАТ "Укргазвидобування", затриманим під час отримання 1 млн доларів хабара.

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12 03 2019 16:16
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