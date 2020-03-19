Сайти, посольства, телефони: куди звернутися, якщо потрібно перетнути кордон

«Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook неодноразово інформувала про наявну інформацію про обмеження, які діють в суміжних країнах"

Державна прикордонна служба України оприлюднила відкриті джерела, які допоможуть отримати необхідну інформацію про перетин кордону.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає УКРІНФОРМ.

«Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook неодноразово інформувала про наявну інформацію про обмеження, які діють в суміжних країнах. Однак вони у будь-який момент можуть змінюватись. Саме тому для осіб, у яких є нагальні потреби (хоча ми радимо дотримуватися рекомендацій щодо обмеження переміщень на період карантину) все ж потрапити в ту чи іншу країну – надаємо інформацію, яка може бути корисною. Можливо, зібрані з відкритих джерел контакти допоможуть отримати необхідну інформацію про перетин кордону, в тому числі не лише на ділянках кордону з нашою державою», - йдеться у повідомленні.

Польща

Інформаційна довідка Прикордонної варти щодо перетину кордону - тел. + 48 22 500 41 49 (у робоч години). Інша контактна інформація за посиланням.

Гаряча лінія МЗС Польщі з питань перетинання кордону: +48 22 523 8880. Також за посиланням.

Словаччина

Цілодобова гаряча лінія МЗС Словаччини: +421 2 5978 5978. Актуальна ситуація в пунктах пропуску через державний кордон на сайті МВС Словаччини.

Гаряча лінія МВС Словаччини: 0800 222 222. Урядова гаряча лінія Словаччини з протидії захворюванню на коронавірус: 0800221234. Інша інформація за посиланням.

Управління Прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Словацької Республіки: +421-9610-50701; також за посиланням.

Угорщина

Інформація з кордону та правила перетину на сайті МЗС Угорщини (гаряча лінія Консульської служби) 06-80-36-80-36.

Румунія

Прикордонна поліція Румунія: +40 21 9590; також за посиланням.

Контакти МЗС Румунії: +40 21 431 11 00; сайт.

Молдова

Прикордонна поліція Республіки Молдова; +373-22-259-717 (гаряча лінія).

Прикордонна служба ФСБ Російської Федерації: +7(495)626-77-40 (довідкова інформація з 09.00 – 18.00); сайт.

Білорусь

Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь: +37517-216-26-12 (гаряча лінія); сайт.

Актуальна інформація у пунктах пропуску за посиланням, або на головній сторінці сайту ДПКРБ.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію за кордоном РНБО та МЗС радять звертатися до найближчої дипломатичної установи України (довідкова інформація – на сайті МЗС України або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: [email protected] або реєструватися в системі ДРУГ.

Додаткові роз’яснення, поради та корисні посилання є на сайті Уряду.

Принагідно нагадуємо, що у будь який час Держприкордонслужба України також на зв’язку!

Якщо вам необхідно отримати консультацію в межах компетенції прикордонного відомства України, будь ласка, звертайтеся за телефонами: 0 800 218 808 (багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого та мобільного зв’язку на території України); +38 (044) 527-63-63 (міський номер для дзвінків із України та із-за кордону, згідно з тарифами відповідного оператора зв’язку), а також за номером 15-98 – це багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого зв’язку та абонентів операторів мобільного зв’язку, тільки на території України.