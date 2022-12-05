Сергій Жадан увішов у трійку культурних діячів року від Frankfurter Allgemeine Zeitung

Одна з найавторитетніших газет та онлайн-медіа Німеччини Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала трійку культурних діячів року. Друге місце в рейтингу посів український письменник Сергій Жадан.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

"До 24 лютого, дня нападу росії, він, безумовно, був найвідомішим українським письменником свого покоління, але відтоді став обличчям всієї України, що чинить спротив. Із цього спротиву Жадан говорить не лише зі світом, повідомляючи про жахи та злочини проти людяності, він говорить передовсім зі своїм народом", – пише видання про діяльність Жадана.

Перше місце серед лідерів культурного рейтингу медіа віддало іранським борчиням за свободу – жінкам, які наважуються протестувати попри арешти та смертні вироки. Серед них журналістки, спортивні тренерки, школярки та домогосподарки.

Третю сходинку посів Салман Рушді – американсько-британський письменник індійського походження, лауреат Букерівської премії 1981 року. У серпні на його життя було скоєно замах.

Нагадаємо, що сьогодні британська газета Financial Times назвала президента України Володимира Зеленського "Людиною року".