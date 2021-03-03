СПОРТ НОВИНИ"Стара сеньйора" закріплюється на третьому місці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Серія А: "Ювентус" розгромив "Спецію"
Фото: championat.com
Туринський "Ювентус" вдома впевнено переміг "Спецію" 3:0 в 25-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.
В другому таймі форвард "Ювентуса" Мората забив гол на 62-й хвилині. За 9 хвилин після цього відзначився К'єза. Кріштіану Роналду встановив фінальний результат на 89-й хвилині.
Після перемоги над "Спецією" "Ювентус" наблизився до "Мілана" на відстань трьох пунктів.
Нагадаємо, "Інтер" лідирує в Серії А - 56 пунктів після 24-х зіграних матчів.
Читайте також: Джеррард може змінити Клоппа в "Ліверпулі"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 03 2021 13:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "МЮ" в овертаймі виграв у "Вест Гема" Ярмоленка у Кубку Англії
- ВІДЕО Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open
- ВІДЕО "Барселона стала фіналістом Суперкубка Іспанії
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все