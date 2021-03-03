Серія А: "Ювентус" розгромив "Спецію"

"Стара сеньйора" закріплюється на третьому місці.

Туринський "Ювентус" вдома впевнено переміг "Спецію" 3:0 в 25-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.

В другому таймі форвард "Ювентуса" Мората забив гол на 62-й хвилині. За 9 хвилин після цього відзначився К'єза. Кріштіану Роналду встановив фінальний результат на 89-й хвилині.

Після перемоги над "Спецією" "Ювентус" наблизився до "Мілана" на відстань трьох пунктів.

Нагадаємо, "Інтер" лідирує в Серії А - 56 пунктів після 24-х зіграних матчів.

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