Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Серія А: "Ювентус" розгромив "Спецію"

"Стара сеньйора" закріплюється на третьому місці.
Серія А: "Ювентус" розгромив "Спецію" Фото: championat.com

Туринський "Ювентус" вдома впевнено переміг "Спецію" 3:0 в 25-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.

В другому таймі форвард "Ювентуса" Мората забив гол на 62-й хвилині. За 9 хвилин після цього відзначився К'єза. Кріштіану Роналду встановив фінальний результат на 89-й хвилині.

Після перемоги над "Спецією" "Ювентус" наблизився до "Мілана" на відстань трьох пунктів.

Нагадаємо, "Інтер" лідирує в Серії А - 56 пунктів після 24-х зіграних матчів.

Читайте також: Джеррард може змінити Клоппа в "Ліверпулі"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2021 13:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.