"Шахтар" на "Олімпійському" приймає "Реал" в Лізі чемпіонів УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" у вівторок, 19 жовтня, проведуть поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому віцечемпіони України прийматимуть срібного призера іспанської Ла-Ліги мадридський "Реал".

Фото: з вільних джерел

Матч "Шахтар" - "Реал" о 22.00 покаже медіакомпанія Megogo, текстова трансляція - на сайті Укрінформу. Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" розсудить 35-річний Срджан Йованович із Сербії. В іншому поєдинку квартету D переможець італійської Серії А міланський "Інтер" зіграє з чемпіоном Молдови тираспольським "Шерифом". Турнірне становище: "Шериф" - 6 очок, "Реал" - 3, "Інтер" - 1, "Шахтар" - 1. У перший ігровий день третього туру Ліги чемпіонів відбудуться ще шість поєдинків - група А: "Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Сіті" (Англія), "Парі Сен-Жермен" (Франція) - РБ "Лейпциг" (Німеччина); група В: "Порту" (Португалія) - "Мілан" (Італія), "Атлетико" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія); група С: "Бешикташ" (Туреччина) - "Спортинг" (Португалія), "Аякс" (Нідерланди) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина). Читайте також: УЄФА оголосив термін подачі заявок на проведення Євро-2028

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