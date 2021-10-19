"Шахтар" на "Олімпійському" приймає "Реал" в Лізі чемпіонів УЄФА
Матч "Шахтар" - "Реал" о 22.00 покаже медіакомпанія Megogo, текстова трансляція - на сайті Укрінформу.
Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" розсудить 35-річний Срджан Йованович із Сербії.
В іншому поєдинку квартету D переможець італійської Серії А міланський "Інтер" зіграє з чемпіоном Молдови тираспольським "Шерифом".
Турнірне становище: "Шериф" - 6 очок, "Реал" - 3, "Інтер" - 1, "Шахтар" - 1.
У перший ігровий день третього туру Ліги чемпіонів відбудуться ще шість поєдинків - група А: "Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Сіті" (Англія), "Парі Сен-Жермен" (Франція) - РБ "Лейпциг" (Німеччина); група В: "Порту" (Португалія) - "Мілан" (Італія), "Атлетико" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія); група С: "Бешикташ" (Туреччина) - "Спортинг" (Португалія), "Аякс" (Нідерланди) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина).
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