СПОРТ НОВИНИУ першому таймі на НСК "Олімпійському" чемпіони України пропустили чотири голи, в другому таймі - ще два.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Шахтар" програв "Боруссії" Менхенгладбах у Лізі чемпіонів з рахунком 0:6
триком у "Боруссії" відзначився французький форвард Алассан Плеа
Фото: ЕРА
Донецький "Шахтар" програв німецькій "Боруссії" з Менхенгладбаха на своєму полі з рахунком 0:6 у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У першому таймі на НСК "Олімпійському" чемпіони України пропустили чотири голи, в другому таймі - ще два. Хет-триком у "Боруссії" відзначився французький форвард Алассан Плеа.
У попередніх турах "Шахтар" обіграв на виїзді "Реал" 3:2 і зіграв удома внічию 0:0 з "Інтером", і після двох турів лідирував у групі з 4 набраними очками.
Нагадаємо, що півзахисник "Шахтаря" Тете - претендент на кращого гравця 1-го туру ЛЧ
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 11 2020 09:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Львів" вперше виграв, "Ворскла" вперше програла у сезоні футбольної Прем'єр-ліги
- ВІДЕО Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
- ВІДЕО Роналду забив більше ста м'ячів за збірну Португалії
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
No articles