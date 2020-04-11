"Шахтар" програв "Боруссії" Менхенгладбах у Лізі чемпіонів з рахунком 0:6 триком у "Боруссії" відзначився французький форвард Алассан Плеа

У першому таймі на НСК "Олімпійському" чемпіони України пропустили чотири голи, в другому таймі - ще два.

Фото: ЕРА

Донецький "Шахтар" програв німецькій "Боруссії" з Менхенгладбаха на своєму полі з рахунком 0:6 у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє "Інтерфакс-Україна". У першому таймі на НСК "Олімпійському" чемпіони України пропустили чотири голи, в другому таймі - ще два. Хет-триком у "Боруссії" відзначився французький форвард Алассан Плеа. У попередніх турах "Шахтар" обіграв на виїзді "Реал" 3:2 і зіграв удома внічию 0:0 з "Інтером", і після двох турів лідирував у групі з 4 набраними очками. Нагадаємо, що півзахисник "Шахтаря" Тете - претендент на кращого гравця 1-го туру ЛЧ

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