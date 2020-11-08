Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

"Шахтар" розірвав контракт з Веллінгтоном Немом

Загалом з літа 2013-го Веллінгтон Нем зіграв за "Шахтар" 75 матчів
Донецький футбольний клуб "Шахтар" припинив співпрацю з хавбеком Велінгтоном Немом.
"Шахтар" розірвав контракт з Веллінгтоном Немом Фото: twitter.com/fcshakhtar

Про це повідомляє бразильський портал Globo, пише "Укрінформ". 

Контракт бразильського футболіста з українським клубом розрахований до літа 2021 року.

Інтерес до Нема приписують бразильській "Корітібі". Раніше гравця хотів бачити у своєму складі турецький "Бешикташ".

Загалом з літа 2013-го Веллінгтон Нем зіграв за "Шахтар" 75 матчів (12 голів і 8 результативних передач). З 2017 року донеччани віддавали футболіста в оренду у бразильські команди "Сан-Паулу" та "Флуміненсе".

Читайте також: У четвер, 30 липня, відбулася презентація нового головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2020 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.