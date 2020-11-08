СПОРТ НОВИНИДонецький футбольний клуб "Шахтар" припинив співпрацю з хавбеком Велінгтоном Немом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Шахтар" розірвав контракт з Веллінгтоном Немом
Загалом з літа 2013-го Веллінгтон Нем зіграв за "Шахтар" 75 матчів
Фото: twitter.com/fcshakhtar
Про це повідомляє бразильський портал Globo, пише "Укрінформ".
Контракт бразильського футболіста з українським клубом розрахований до літа 2021 року.
Інтерес до Нема приписують бразильській "Корітібі". Раніше гравця хотів бачити у своєму складі турецький "Бешикташ".
Загалом з літа 2013-го Веллінгтон Нем зіграв за "Шахтар" 75 матчів (12 голів і 8 результативних передач). З 2017 року донеччани віддавали футболіста в оренду у бразильські команди "Сан-Паулу" та "Флуміненсе".
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