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Шанси Трампа на перемогу на виборах раптово впали – Forbes

04 листопада 2024, 11:19
Шанси Трампа на перемогу на виборах раптово впали – Forbes
Фото: Главком
Наразі Трампа і Гарріс на перемогу приблизно рівні, хоч кілька днів тому Трамп її випереджав.

Шанси екс президента Трампа на перемогу на виборах у США на криптовалютній платформі прогнозів Polymarket у жовтні досягли 67 %. Проте тепер, коли інвестори починають панікувати з приводу Федеральної резервної системи, шанси Трампа на перемогу раптово різко впали і наразі становлять 50/50 між Трампом і його суперницею від Демократичної партії Камалою Гарріс. 

Про це пише бізнес журнал Forbes.

Прогнозні платформи, які не є опитуваннями, а відкритий ринок, який дає змогу користувачам робити ставки на очікуваний результат найрізноманітніших подій, від виборів до поп-культури і спорту.

Тому Трампа на перемогу на Polymarket, яка недоступна для американських користувачів, за вихідні впали приблизно до 54 %, водночас коефіцієнт на Гарріс зріс із 33 % до 45 %.

Разом з тим, на конкуруючій платформі прогнозування Kalshi, яка відкрита для американських користувачів, розрив між Трампом і Гарріс скоротився до чотирьох процентних пунктів. 

Користувачі Kalshi оцінюють шанси Трампа на перемогу в 52 %, а Гарріс - у 48 %, порівняно з 65 % до 35 % на користь Трампа на початку минулого тижня.

Із січня на Polymarket було поставлено понад 3 мільярди доларів на результат президентських виборів у США, водночас Трамп незмінно залишається фаворитом серед користувачів, більшість з яких - молоді чоловіки, які цікавляться криптовалютами.

І один із користувачів Polymarket із Франції поставив 30 мільйонів доларів на перемогу Трампа на президентських виборах у США 2024 року, заявивши Wall Street Journal, що він не намагається вплинути на голосування і що його "мета - просто заробити гроші".

Інтерес до Polymarket різко зріс влітку, після того як користувачі поставили на те, що президент Джо Байден вибуде із перегонів, за кілька тижнів до того, як Байден дійсно знявся з виборів.

Раніше також стало відомо, що Гарріс проголосувала на виборах у США достроково поштою.

 

Вибори в США

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