Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Що українці замовляють на AliExpress: дані "Нова пошта"

11 листопада в Китаї пройшла грандіозний розпродаж на День холостяка: українські користувачі теж купували товари в китайських магазинах, це навіть вплинуло на роботу систем "ПриватБанку". В "Нова пошта" розповіли в коментарі Лига.net про те, які товари з китайського AliExpress найбільше користуються попитом серед української аудиторії.
Що українці замовляють на AliExpress: дані "Нова пошта" AliExpress

Найчастіше українські користувачі замовляють на цьому майданчику чохли для телефонів, кабелі та годинник. Про це виданню розповів директор «Нова пошта Інтернешнл» Юрій Беневітскій, передає AIN.UA.

За його словами, в січні-жовтні 2019 року компанія доставила 2,3 млн міжнародних посилок, з них близько 1,5 млн - з Китаю.

10 найпопулярніших товарних категорій з AliExpress виглядають так:

  • чохли для телефонів;
  • кабелі;
  • годинник;
  • зарядні пристрої;
  • жіноча білизна;
  • гарнітури;
  • тримачі для телефонів;
  • інтегральні схеми;
  • ліхтарі;
  • захист для екранів.

За даними «Укрпошта», Україна - друга за темпами зростання замовлень з AliExpress. Кількість замовлень українців на цьому майданчику за 10 місяців 2019 року зросла на 70%.

Нагадаємо, що компанія "Нова Пошта" запускає в бета-версії київське відділення №285, яке отримає ряд змін в порівнянні з традиційними пунктами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 11 2019 13:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.