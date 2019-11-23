Що українці замовляють на AliExpress: дані "Нова пошта"

11 листопада в Китаї пройшла грандіозний розпродаж на День холостяка: українські користувачі теж купували товари в китайських магазинах, це навіть вплинуло на роботу систем "ПриватБанку". В "Нова пошта" розповіли в коментарі Лига.net про те, які товари з китайського AliExpress найбільше користуються попитом серед української аудиторії.

Найчастіше українські користувачі замовляють на цьому майданчику чохли для телефонів, кабелі та годинник. Про це виданню розповів директор «Нова пошта Інтернешнл» Юрій Беневітскій, передає AIN.UA.

За його словами, в січні-жовтні 2019 року компанія доставила 2,3 млн міжнародних посилок, з них близько 1,5 млн - з Китаю.

10 найпопулярніших товарних категорій з AliExpress виглядають так:

чохли для телефонів;

кабелі;

годинник;

зарядні пристрої;

жіноча білизна;

гарнітури;

тримачі для телефонів;

інтегральні схеми;

ліхтарі;

захист для екранів.

За даними «Укрпошта», Україна - друга за темпами зростання замовлень з AliExpress. Кількість замовлень українців на цьому майданчику за 10 місяців 2019 року зросла на 70%.

Нагадаємо, що компанія "Нова Пошта" запускає в бета-версії київське відділення №285, яке отримає ряд змін в порівнянні з традиційними пунктами.