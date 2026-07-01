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ПОЛІТИКА

ЄС запровадив нові правила для Shein, Temu та AliExpress

01 липня 2026, 14:42
ЄС запровадив нові правила для Shein, Temu та AliExpress
з вільних джерел
З 2008 року посилки вартістю до €150 потрапляли на територію ЄС без сплати податків.

Від сьогодні, 1 липня, в ЄС набуває чинності нове мито в €3 на дешеві посилки – так Євросоюз бореться з недобросовісною конкуренцією з боку великих інтернет-магазинів, як Shein, Temu та AliExpress.

Про це пишуть Reuters та Euronews.

З 2008 року посилки вартістю до €150 потрапляли на територію ЄС без сплати податків, однак кількість таких посилок різко зросла – з 1,4 млрд у 2022 році до 5,8 млрд у 2025-му. Брюссель вважає, що значна частина з них містить неправильну оцінку вартості або нечітку інформацію про безпеку товарів. Відправляючи мільйони окремих замовлень безпосередньо з Китаю, платформи повністю уникали імпортних мит, що надавало їм несправедливу перевагу над європейськими продавцями.

Тепер запроваджують мито у розмірі €3 для кожної категорії товарів. За посилку з трьома різними типами товарів стягуватиметься €9, тоді як за кілька суконь або іграшок – €3. Збір є тимчасовим, з 1 липня 2028 року його планують замінити на постійні категорійні мита.

Платформи також отримають статус "імпортерів за замовчуванням", що зробить їх юридично відповідальними за безпеку товарів і передбачатиме штрафи у разі невідповідності стандартам ЄС.

Експерти вважають, що авіаперевезення товарів електронної комерції до ЄС впадуть на 10–35% протягом кількох тижнів після набуття чинності зборів.

митаЄвросоюзaliexpressTemuShein

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