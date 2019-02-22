"Схеми" звернулися в поліцію через стеження охоронців Ахметова
У заяві журналіст просить порушити кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу – переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю за попередньою змовою групою осіб, повідомляє "Радіо Свобода".
"Протягом останніх кількох місяців (з осені 2018 року і до сьогодні) за мною та знімальною групою відбувається регулярне переслідування… Одні й ті ж 2-3 автомобілі переслідують редакційну машину, коли я з оператором їду на зйомки, як у місті Києві, так і поза містом" , – йдеться у заяві Михайла Ткача.
Нагадаємо, що охоронці олігарха Ріната Ахметова систематично стежать за журналістом Михайлом Ткачем і знімальною групою програми розслідувань "Схеми", переконані журналісти видання.
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