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"Схеми" звернулися в поліцію через стеження охоронців Ахметова

"Протягом останніх кількох місяців (з осені 2018 року і до сьогодні) за мною та знімальною групою відбувається регулярне переслідування"
Журналіст програми розслідувань "Схеми" Михайло Ткач подав заяву в Національну поліцію через стеження охороною олігарха Ріната Ахметова за ним і знімальною групою, яке, за словами журналістів, триває протягом півроку.
"Схеми" звернулися в поліцію через стеження охоронців Ахметова Фото: "Радіо Свобода"

У заяві журналіст просить порушити кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу – переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю за попередньою змовою групою осіб, повідомляє "Радіо Свобода".

"Протягом останніх кількох місяців (з осені 2018 року і до сьогодні) за мною та знімальною групою відбувається регулярне переслідування… Одні й ті ж 2-3 автомобілі переслідують редакційну машину, коли я з оператором їду на зйомки, як у місті Києві, так і поза містом" , – йдеться у заяві Михайла Ткача.

Нагадаємо, що охоронці олігарха Ріната Ахметова систематично стежать за журналістом Михайлом Ткачем і знімальною групою програми розслідувань "Схеми", переконані журналісти видання. 

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22 02 2019 20:59
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