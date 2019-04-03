Шевченко не викликав Ракицького в збірну
Загалом виклик на найближчий збір отримали 26 виконавців, інформує офіційний сайт Федерації футболу.
Склад збірної України
Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія).
Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі - "Шахтар"), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі - "Динамо"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Едуард Соболь ("Яблонець", Чехія).
Півзахисники: Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі - "Динамо"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Роман Безус ("Гент", Бельгія).
Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина).
Ще троє кандидатів внесені до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення до основного: Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Іван Петряк ("Ференцварош", Угорщина), Роман Зозуля ("Альбасете", Іспанія).
У ФФУ відзначають повернення до головної команди Романа Безуса, який востаннє отримував запрошення до збірної у вересні 2016 року.
Утретє отримує запрошення на збір від Андрія Шевченка Артем Шабанов, якого головний тренер викликав у листопаді 2017-го та травні 2018-го.
Заслуговує на увагу й поява в резервному списку Романа Зозулі, який востаннє був у складі головної команди ще у листопаді 2016 року, взявши участь у товариському матчі із Сербією.
Центральний захисник Ярослав Ракицький, який нещодавно перейшов із донецького "Шахтаря" у російський "Зеніт", в списку відсутній.
Збір національної команди розпочнеться 18 березня в Києві.
Нагадаємо, що російський футбольний клуб "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракицького.
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