Шевченко не викликав Ракицького в збірну

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах Євро-2020 22-го та 25 березня - проти збірних Португалії та Люксембургу.

Загалом виклик на найближчий збір отримали 26 виконавців, інформує офіційний сайт Федерації футболу.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі - "Шахтар"), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі - "Динамо"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Едуард Соболь ("Яблонець", Чехія).

Півзахисники: Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі - "Динамо"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Роман Безус ("Гент", Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина).

Ще троє кандидатів внесені до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення до основного: Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Іван Петряк ("Ференцварош", Угорщина), Роман Зозуля ("Альбасете", Іспанія).

У ФФУ відзначають повернення до головної команди Романа Безуса, який востаннє отримував запрошення до збірної у вересні 2016 року.

Утретє отримує запрошення на збір від Андрія Шевченка Артем Шабанов, якого головний тренер викликав у листопаді 2017-го та травні 2018-го.

Заслуговує на увагу й поява в резервному списку Романа Зозулі, який востаннє був у складі головної команди ще у листопаді 2016 року, взявши участь у товариському матчі із Сербією.

Центральний захисник Ярослав Ракицький, який нещодавно перейшов із донецького "Шахтаря" у російський "Зеніт", в списку відсутній.

Збір національної команди розпочнеться 18 березня в Києві.

Нагадаємо, що російський футбольний клуб "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракицького.