Школярки з Чернігівщини станцювали тверк біля пам'ятника загиблим на Донбасі

Четверо школярок із селища Талалаївка на Чернігівщині станцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам у війні на Донбасі. Поліція знайшла відео їхнього танцю в інтернеті та склала адмінпротоколи. Тепер дівчатам та їхнім батькам загрожує штраф.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, пише "Громадське".

Відео виклали 29 вересня в одному з телеграм-каналів Чернігова. Про інцидент також написав очільник «Талалаївської спілки учасників АТО» Богуслав Борсук. Він вказав, що не проти танців, але не в такому місці.

Згодом він викликав відео школярок біля цього ж пам'ятника, але вже з вибаченнями.

Поліцейські ж склали на двох 16-річних підлітків адмінпротоколи за статтею 173 Адміністративного кодексу. Тепер їм загрожує штраф від 51 до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт до 15 діб.

Іншим двом дівчат 13 років, тому за них відповідатимуть батьки. На батьків склали протоколи за статтею 184 Адміністративного кодексу. За це їм загрожує від 850 до 1700 грн штрафу.

Протоколи направили до суду, який обере покарання.

Крім того, ювенальний поліцейський провів профілактичну роботу з адміністрацією школи, де навчають підлітки, та учнями. А «Талалаївська спілка учасників АТО» запланувала зустрічі з вчителями та проведення додаткових класних годин для патріотичного виховання.

Нагадуємо, що на сході Польщі вчергове сплюндрували українcький пам'ятник