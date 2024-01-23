Шмигаль найдовше перебуває на посаді прем’єр-міністра в історії України

Про це перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк написав в Telegram-каналі.

Шмигаль навіть обігнав Миколу Азарова, який обіймав посаду прем'єр-міністра 1420 календарних днів.

"За цей час змінився майже увесь склад уряду під керівництвом Шмигаля", - йдеться в дописі.

Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля прем'єр-міністром України 4 березня 2020 року.