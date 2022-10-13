Шмигаль повідомив про зменшення температурного мінімуму в квартирах
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши, що за нинішніх умов газ і вугілля потрібно використовувати економно.
За його словами, на даний момент готовність до опалювального сезону по країні понад 90%. Підготовлено також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації у разі неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.
"Після включення опалення ми закликаємо економно використовувати газ і вугілля. Так, це означає зниження температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів", – повідомив Шмигаль.
Він додав, що "від кожного українця залежить те, як наша країна пройде цю зиму".
"Ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, щоб у кожній родині був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", - відзначив Шмигаль.
Раніше повідомлялось, що майже в 4 тис населених пунктів України вже відновлено енергопостачання.
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