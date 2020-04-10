НОВИНИПрем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років.
"Кожен з нас повинен подумати про свою пенсію з молодого віку", - резюмував Шмигаль.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії - Шмигаль
"Нація старіє.Є проблема з людським капіталом"
Фото: Економічна правда
Про це він розповів виступаючи з лекцією у Львівській політехніці, повідомляє "Економічна Правда".
За його словами, причина в тому, що кількість працездатного населення зменшується.
"Нація старіє. Є проблема з людським капіталом... Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення ... Це звичайна математика і економічна демографія", - заявив він.
Тому необхідно вводити накопичувальну пенсійну систему на додаток до існуючої солідарної. Ще один вид пенсійних відрахувань хочуть ввести в 2021 році.
"Кожен з нас повинен подумати про свою пенсію з молодого віку", - резюмував Шмигаль.
Читайте також: Доплати пенсіонерам старше 80 років продовжили на 2021 рік
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 10 2020 11:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Миколаївську печеру-каменярню відкриють для відвідувачів
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- ВІДЕО В Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції
- Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку
No articles