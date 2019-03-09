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Шуфрич прокоментував меми на себе: Хай спробують, - ВІДЕО

Депутат зазначив, що "не коментує речі, на які на впливає"
Народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич каже, що спокійно ставиться до некомпліментарної критики.
Шуфрич прокоментував меми на себе: Хай спробують, - ВІДЕО

За словами Нестора Шуфрича, друзі інколи жартують, пересилають йому якісь повідомлення. До мемів стосовно відліку днів, протягом яких Шуфрич "небитий", нардеп ставиться спокійно, інформує УП.

"Дуже спокійно. Хай спробують".

"…За 20 років у політиці ти вже нормально сприймаєш такі речі, якщо ти поважаєш навіть думку, яка не дуже компліментарна. В цьому є принцип свободи: кожен має право висловитись. Тільки я вважаю, що треба утриматись від образ".

Нагадаємо, що 28 серпня під Офісом президента на Банковій у Києві відбулася акція протесту проти призначення Шуфрича головою комітету ВР з питань свободи слова.

Активісти критикували його за "проросійську позицію".

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03 09 2019 17:21
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