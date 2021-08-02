Скасовані авіарейси та обмежений рух на дорогах

Львівський аеропорт скасував низку рейсів, а правоохоронці та надзвичайники попереджають про обмеження руху на дорогах державного значення, повідомляє "Громадське".

Міжнародний аеропорт "Львів" оголосив про скасування рейсів "Стамбул - Львів - Стамбул" та "Львів - Бориспіль" через метеоумови.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про обмеження руху на дорогах державного значення у Львівській області з 22:00 години 7 лютого до 3:00 години 8 лютого. У цей час на дорогах працюватиме снігоприбиральна техніка.

Зокрема рух буде обмежений на дорогах:

М-06 Київ - Чоп км 432+877 – км 622+256 м;

М-10 Львів - Краковець;

М-11 Львів - Шегині;

М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська;

Західний обхід міста Львова;

Під’їзд до міста Львова;

Н-09 Мукачево - Львів.

Для моніторингу ситуації на випадок ускладнення погодних умов Державна служба з надзвичайних ситуацій облаштувала пересувні пункти обігріву у Івано-Франківській області на Вишківському, Яблуницькому, Буковецькому та Кривопільському перевалах. Для надання допомоги на місці чергуватимуть 12 надзвичайників.

За даними Укргідрометцентру, 8 лютого у західних та центральних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети до 20-30 см, у Рівненській, Волинській Львівській областях - до 30-40 см.

На Закарпатті та у південних областях очікується сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь.

Окрім того, у зв'язку з опадами та відлигою на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Що робити у таку погоду?

Патрульна поліція України попередила водіїв про значне погіршення погоди, у зв'язку з чим просить їх за можливості не їздити на власних авто.

Комунальні служби просять водіїв не залишати автівки на узбіччях, тротуарах і крайніх смугах доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. У патрульній поліції попереджають, що автівки, які будуть заважати розчищенню, евакуюють.

Для тих, хто хоче дізнатися про стан проїзду автошляхами, цілодобово працює гаряча лінія: (044) 287-11-40. А якщо ви опинилися в скрутній ситуації - телефонуйте на спецлінію поліції за номером 102.

Також водіям нагадують, як поводитися на дорозі під час ожеледиці:

витримуйте дистанцію між автомобілями, пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

зважайте на попередження відповідних служб.

Поради для пішоходів:

Фото: Центр громадського здоров'я

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