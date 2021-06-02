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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов

В Україні найближчими днями очікуються складні погодні умови.
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов Фото: АFP

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За інформацією УкрГідрометцентру, 7 лютого у Львівській, Івано-Франківській областях очікується значний сніг (на Закарпатті з дощем); ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см); на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності - жовтий).

У Києві 8 лютого значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності - жовтий). Очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.

7-8 лютого в Україні, крім Закарпаття та півдня Одещини, значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, в північних областях подекуди до 20-24°, вдень до 8-13° морозу; у південних областях вночі 5-10 морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла.

У ДСНС застерігають, що такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях - припинення руху автотранспорту.

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06 02 2021 13:52
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