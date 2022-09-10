Скільки часу потрібно на ремонт автомобільного полотна Кримського мосту - Денисенко

На повний ремонт автомобільного полотна Кримського мосту росіянам знадобиться три-п'ять місяців, і досі не зрозуміло, коли зможуть їздити товарні поїзди по залізничній ділянці мосту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про автомобільну логістику, то заяви росіян, що вони протягом тижня-двох зможуть відремонтувати всі три прольоти, які впали - це абсолютна брехня. За оцінками спеціалістів, лише на виготовлення цих прольотів має піти не менше, ніж місяць-півтора. Далі почнеться період листопад-лютий, це час, коли достатньо високого рівня шторми бувають в Керченській протоці. А робити ремонтні роботи в штурмові дні - фактично нереально. Тому реально говорити про те, що міст буде відновлено не раніше, ніж через три-п'ять місяців. Маю на увазі автомобільне полотно", - сказав Денисенко.

Він додав, що наразі не зрозуміло, в якому стані залізничне полотно Кримського мосту, тому що наразі запустили лише пасажирські поїзди, а коли зможуть запустити товарні поїзди - поки не відомо.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав пожежу та руйнування Керченського мосту проявом конфлікту між фсб/приватними військовими компаніями та міноборони/генеральним штабом росії.