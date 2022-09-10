RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Скільки часу потрібно на ремонт автомобільного полотна Кримського мосту - Денисенко

На повний ремонт автомобільного полотна Кримського мосту росіянам знадобиться три-п'ять місяців, і досі не зрозуміло, коли зможуть їздити товарні поїзди по залізничній ділянці мосту.
Скільки часу потрібно на ремонт автомобільного полотна Кримського мосту - Денисенко Фото: Михайло Подоляк Twitter
 Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
 
"Якщо говорити про автомобільну логістику, то заяви росіян, що вони протягом тижня-двох зможуть відремонтувати всі три прольоти, які впали - це абсолютна брехня. За оцінками спеціалістів, лише на виготовлення цих прольотів має піти не менше, ніж місяць-півтора. Далі почнеться період листопад-лютий, це час, коли достатньо високого рівня шторми бувають в Керченській протоці. А робити ремонтні роботи в штурмові дні - фактично нереально. Тому реально говорити про те, що міст буде відновлено не раніше, ніж через три-п'ять місяців. Маю на увазі автомобільне полотно", - сказав Денисенко.                                                                                     
 
Він додав, що наразі не зрозуміло, в якому стані залізничне полотно Кримського мосту, тому що наразі запустили лише пасажирські поїзди, а коли зможуть запустити товарні поїзди - поки не відомо.
 
Як повідомлялося, вранці 8 жовтня на Керченському мосту, що з'єднує росію та тимчасово окупований Крим, зафіксували вибух і пожежу. На залізничній частині мосту згорів вантажний поїзд, на автомобільній - обвалилася частина дорожнього полотна.
 
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав пожежу та руйнування Керченського мосту проявом конфлікту між фсб/приватними військовими компаніями та міноборони/генеральним штабом росії.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 10 2022 17:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Топ найкращих твитів про те, що вселилося в Ілона Маска. Втім, прокремлівські твіти мільярдера виявили вразливості інформполітики України

Куп

Куп'янський напрям. Росіяни контратакували, аби бути розбитими вщент - Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер

Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер

Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця

WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця

Кремлівські рупори закликають росію визнати серйозну поразку. Йо-майо - Шахназаров у Соловйова про американське кіно на русоТБ

Кремлівські рупори закликають росію визнати серйозну поразку. Йо-майо - Шахназаров у Соловйова про американське кіно на русоТБ

Україна веде війну нового типу. Сила, рішучість і винахідливість повільно але впевнено виснажують супротивника – професор Філліпс О’Брайен

Україна веде війну нового типу. Сила, рішучість і винахідливість повільно але впевнено виснажують супротивника – професор Філліпс О’Брайен

Kyiv not Kiev, Чарльз не Карл, а українці не росіяни. Посол поставила крапку у дискусіях щодо імені короля Великої Британії, але соцмережі не здаються

Kyiv not Kiev, Чарльз не Карл, а українці не росіяни. Посол поставила крапку у дискусіях щодо імені короля Великої Британії, але соцмережі не здаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.