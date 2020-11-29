"Слуга народу" Арахамія: в Україні можуть ввести "інтелектуальний локдаун". Що це?

Кабінет міністрів України розглядає можливість введення «інтелектуального локдауну», якщо приріст заражень коронавірусом продовжить збільшуватись. Він відрізняється від жорсткого карантину, який вводили в Україні навесні, увагою до реалій кожного регіону.

Як пише "Громадське", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Україна 24".

Так, за словами політика, "інтелектуальний локдаун" скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема громадський транспорт.

Водночас він заявив, що зараз ймовірність повного локдауну становить 90%.

"Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести та в якому форматі", - заявив депутат.

Він додав, що за останні кілька днів Україна вийшла на плато заповненості місць для пацієнтів з COVID-19, але ця ситуація "дуже хитка".

Арахамія зазначив, що, на його думку, з погляду мінімізації занепаду економіки потрібно намагатися відтягнути запровадження жорсткого карантину до новорічних свят.

"У цей час і так 90% підприємств не працюють. Якщо зробити повний локдаун, то в цей час втрати для економіки будуть мінімальними. Постраждає найбільше, звісно, галузь обслуговування та галузь розваг, але інші підприємства, зокрема промислові, постраждають якнайменше", - сказав Давид Арахамія.

Так, за словами глави глава фракції "Слуга народу", через карантинні обмеження можуть виникнути проблеми із громадським транспортом та перевезенням людей. А у передноворічний період "ця проблема зніметься сама".

"З погляду наслідків і незручностей для людей - звичайно, це зіпсує новорічні свята, проте це не так сильно вдарить по економіці", - зазначив Арахамія.

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